Transfergerüchte: FC St. Pauli erwägt Winter-Transfer von Unions Kemlein

Donnerstag, 12.09.2024 - 12:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Vor wenigen Tagen schien eine erneute Leihe von Aljoscha Kemlein zum FC St. Pauli bereits eingetütet zu sein. Doch am Ende kam alles anders, sodass der Youngster des 1. FC Union Berlin bei den Eisernen bleib und man dem Aufsteiger absagte. Die Gründe, warum dieser Transfer nicht zustande kam, lassen sich nicht eindeutig klären.

Alle Parteien waren sich einig, wie FCSP-Sportchef Andreas Bornemann gegenüber dem Portal „transfermarkt.de“ bestätigte. Erst ein Gespräch zwischen Kemlein und FCU-Trainer Bo Svensson ließ den sicher geglaubten Transfer noch platzen. Dabei wollte der Mittelfeldspieler gerne erneut bei den Kiez-Kickern aufschlagen.

Zingler wusste angeblich nichts von einer Einigung

In Köpenick gab man sich derweil etwas geheimnisvoll, was eine Einigung zwischen Aljoscha Kemlein, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Union Berlin betraf. So war es FCU-Präsident Dirk Zingler, der nichts von einer Agreement wissen wollte: „Meinen die Verantwortlichen es ernst, dann gehe ich gleich mal zum Faxgerät und gucke, ob ein Angebot angekommen ist“.

Zingler weiter gegenüber der „MOPO“: „Sie sollen das nicht nur verbal vortragen, sondern etwas Konkretes schicken. Dann können wir darüber nachdenken und mit Joschi reden.“ – Genau das tat man anscheinend, denn Kemlein sprach mit Svensson. Andreas Bornemann zeigt sich nach wie vor irritiert, denn eigentlich hatte man mit einem Deal gerechnet, der am Ende platzen sollte.

Kemlein bei Union Berlin bisher außen vor

Kemlein kam im Winter für die Rückrunde zum Kiez-Klub und schlug sofort ein. So stand der 20-jährige in allen Partien der Rückrunde in der 2. Liga für den FC St. Pauli auf dem Platz und durfte zumeist sogar von Beginn an ran. Die notwendigen Einsatzminuten, die er in Berlin nicht bekam, sollte der Sechser dafür beim FCSP erhalten.

Kein Wunder also, dass man ihn gerne auch in der aktuellen Saison gerne an der Elbe gesehen hätte. Mit seinem Leihklub stieg er in die Bundesliga auf und musste dennoch zurück an die Wuhle wechseln. Dort spielt er allerdings momentan keine große Rolle, denn bis auf seinen Mini-Auftritt im DFB-Pokal gegen den Greifswalder SC (1:0-Sieg), wo er eine Minute auf dem Platz stand, sollten in der Liga keine weiteren Einsätze verbucht werden.

Kemlein-Transfer auf dem Prüfstand

Eigentlich würde man das Eigengewächs gerne bei den Profis etablieren, doch bisher ist Aljoscha Kemlein außen vor. Beim FC St. Pauli denkt man derweil laut über einen Winter-Transfer nach. Bornemann selbst lässt einen etwaigen Wechsel im Winter offen, wie er gegenüber der „MOPO“ zu berichten weiß: „Dazu müsste ich auch wissen, was der Grund für die Absage war. Wir haben uns den Termin im Kalender nicht rot markiert, wann wir bei Union nachfragen.“

Unklar ist auch, ob der Vertrag des Rechtsfußes vorzeitig verlängert wurde, denn nur dann ließe sich ein Leihwechsel realisieren. Für Kemlein scheint das Kapitel Union Berlin tragisch zu verlaufen, auch wenn er seinen Marktwert mittlerweile auf 3 Millionen Euro anheben konnte, so scheint für ihn keine Lobby vorhanden zu sein. Gut möglich also, dass sich die FC St. Pauli Transfergerüchte im Winter bewahrheiten könnten und man den 1,85 Meter großen Mittelfeldspieler erneut ins Visier nimmt.