Transfergerüchte: Schalke 04 will Trio abgeben – Abstriche bei Gehältern

Mittwoch, 15.04.2020 - 13:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

In Zeiten der Corona-Krise hat auch der FC Schalke 04 einiges zu überstehen. Die ausbleibenden Einnahmen, die durch die Saisonunterbrechung geschuldet sind, können nicht ohne Weiteres aufgefangen werden. Fraglich ist es auch, wie die Kaderplanung für die kommende Saison aussehen wird.

Klar ist, dass sich der Verein von dem einen oder anderen Spieler trennen muss, um Gehälter einzusparen. Auf der anderen Seite wünscht man sich Verstärkungen, die man sich eigentlich nur schwer leisten kann, wenn alle Spieler an Bord blieben. Es gibt jedoch Tendenzen und die Schalke 04 Transfergerüchte machen in den Medien die Runde.

Mark Uth vor ungewisser Zukunft

Wer wird den Verein verlassen? Mark Uth wurde bereits an den 1. FC Köln verliehen und könnte per Kaufoption von den Domstädtern verpflichtet werden. Diese liegt bei rund 10 Millionen Euro. Geld, welches der 1. FC Köln wohl nicht haben wird. Uth besitzt auf Schalke noch einen Vertrag bis 2022 und die Knappen würden den Mittelstürmer nur zu gern von der Gehaltsliste bekommen.

In die Karten spielt Königsblau, dass sich sowohl Mark Uth als auch die Kölner eine weitere Zusammenarbeit vorstellen können. Beim FC Schalke 04 muss man sich wohl oder übel damit befassen, den 28-jährigen eventuell günstiger gehen zu lassen als man es eigentlich vereinbart hatte.

Sebastian Rudy ohne Zukunft bei Hoffenheim?

Neben Uth wäre wohl auch Sebastian Rudy ein Kandidat für einen Abgang vom FC Schalke 04. Zunächst hat er sich seinem Ex-Klub TSG 1899 Hoffenheim angeschlossen. Per Leihe heuerte er seit dem letzten Sommer im Kraichgau an. Der Klub besitzt eine Kaufoption in Höhe von rund 6 Millionen Euro, die man aber nicht ziehen möchte. Was zunächst nur ein Transfergerücht war, wonach man Rudy weiterbeschäftigen möchte, wird nun zum Problem für die Knappen.

Rudy wird nämlich nach Gelsenkirchen zurückkehren. Die TSG 1899 Hoffenheim nimmt wahrscheinlich Abstand von einem möglichen Transfer. Dies bedeutet, dass die S04-Verantwortlichen nun ein weiteres Problem haben. Sie müssen dringend die Gehälter herunterschrauben. Mit einem Abgang von Uth und Rudy wären sie ihrem Ziel ein Schritt nähergekommen.

Schalke 04 hofft auf Millionen-Ablöse für Bentaleb

Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Ausgerechnet Nabil Bentaleb könnte die Millionen einbringen, die der FC Schalke 04 dringend benötigt. Zudem hätte man einen Großverdiener von der Gehaltsliste bekommen, wenn Newcastle United den 25-jährigen ehemaligen algerischen Nationalspieler verpflichten würde. Vereinbart wurde eine Kaufoption in Höhe von rund 10 Millionen Euro, die nun aber wackeln soll.

Demnach möchte der Klub aus der englischen Premier League die Ablöse lieber frei verhandeln. Dies berichtet jedenfalls die „Sport Bild“. Das bedeutet aber auch, dass man möglicherweise auch weniger für Bentaleb erhält, als man sich erhoffte. Auf der anderen Seite wäre der Weg aber auch für Klubs aus Saudi-Arabien, China und Russland frei, wie das Sportmagazin berichtet.

Caligiuri und Stambouli müssen mit Gehaltseinbußen rechnen

Bentaleb soll beim FC Schalke 04 rund 5 Millionen Euro jährlich einstreichen und gilt damit als absoluter Großverdiener. Geld, welches die Knappen einsparen würden, wenn Bentaleb zu einem anderen Verein wechseln sollte.

Beim Gehalt möchte man auch weitere Einsparungen vornehmen. So sollen Daniel Caligiuri und Benjamin Stambouli mit neuen Verträgen ausgestattet werden, dafür aber drastisch weniger verdienen. Es bleibt also spannend und die Transfermarkt Gerüchteküche wird auch in den kommenden Wochen einige Transfer News zu den genannten Personalien aufbieten.