Transfergerüchte: FC Schalke an Vinicius Souza interessiert - Sechser heiß begehrt

Mittwoch, 06.07.2022 - 07:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Für das defensive Mittelfeld könnte der FC Schalke 04 noch Verstärkung gebrauchen. Nun scheinen die Knappen einen geeigneten Akteur gefunden zu haben. In neuen FC Schalke Transfergerüchten wird über einen Wechsel von Vinicius Souza spekuliert. Der brasilianische Sechser von Lommel SK steht allerdings gleich bei mehreren namhaften Klubs auf dem Zettel.

Vinicius Souza hat zwar beim belgischen Zweitligisten Lommel SK noch einen langfristigen Vertrag bis 2025. Doch in der Transfermarkt Gerüchteküche gilt es als sicher, dass sich der 23-Jährige noch in diesem Sommer einem neuen Klub anschließt. Wird es vielleicht der FC Schalke 04? Zumindest soll der Mittelfeldkämpfer beim Bundesliga-Rückkehrer auf der Liste stehen, wie es in einem Tweet von „SchalkeNews“ heißt.

Vinicius Souza als Senkrechtstarter in Mechelen - Wechsel zu Schalke?

Vinicius Souza, der vor zwei Jahren aus seiner brasilianischen Heimat nach Europa übersiedelte, war in der vergangenen Saison an den KV Mechelen ausgeliehen. Und beim belgischen Erstligisten avancierte der robuste Rechtsfuß regelrecht zum Senkrechtstarter. In 27 Ligaspielen stand Vinicius Souza auf dem Platz, wurde dabei nur einmal eingewechselt.

In den Statistikbüchern hat der 1,87 Meter große Südamerikaner zwei Tore und eine Vorlage zu stehen. Doch in erster Linie überzeugte Souza mit seinen Qualitäten als Balleroberer und zeichnet sich als echter Mittelfeldkämpfer und -arbeiter aus. Außerdem verfügt der Sechser, der auch als Innenverteidiger aushelfen kann, über einen guten Antritt, ein hohes Maß an Spielintelligenz und gilt als mental stark.

Vinicius Souza: Marktwert explodiert - FC Schalke Transfer nur als Leihe denkbar

Auch sein Marktwert ging regelrecht durch die Decke. Dieser wird aktuell auf 4,5 Millionen Euro taxiert, im Herbst vergangenen Jahres lag dieser noch bei 500.000 Euro. Kein Wunder, dass sich um Vinicius Souza zahlreiche Transfergerüchte ranken. Sollte die Knappen tatsächlich Interesse bekunden, müssen sich Sportdirektor Rouven Schröder ordentlich ins Zeug legen.

Ein fester FC Schalke Transfer in Form eines Sofortkaufs ist derzeit allerdings unwahrscheinlich. In der Bundesliga Gerüchteküche wird vielmehr spekuliert, dass Vinicius Souza auf Leihbasis in der Veltins-Arena landen könnte. Dass der Youngster nach seiner vergangenen starken Saison in Mechelen, seiner ersten in einem europäischen Oberhaus, mit Lommel in der 2. Liga Belgiens spielt, ist ohnehin nicht zu erwarten.

Celtic und Fenerbahce machen FC Schalke Konkurrenz bei Souza

Doch welche Klubs baggern neben Schalke noch an Vinicius Souza? Allen voran soll Celtic Glasgow dem defensiven Mittelfeldspieler schöne Augen machen. Der schottische Traditionsklub kann Souza mit der Teilnahme an der Champions League locken. Außerdem gibt es heiße Süper Lig Transfergerüchte. So soll Fenerbahce Istanbul der zweite große Bewerber sein. In jüngsten Transfernews hieß es, dass sich Celtic und Fener einen Zweikampf liefern.

Darüber hinaus weckt Vinicius Souza auch in Spanien Begehrlichkeiten. Espanyol Barcelona und Real Betis Sevilla mischen ebenfalls mit und dürften für Souza interessante Optionen darstellen. Der FC Schalke scheint in diesem Transferpoker lediglich die Außenseiterrolle zu bekleiden.