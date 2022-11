Transfergerüchte: FC Schalke flirtet mit Luca Waldschmidt! Kommt VfL-Stürmer auf Leihe?

Freitag, 11.11.2022 - 09:05 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 will und muss im Winter den Kader verstärken. Ein Kandidat in der FC Schalke Gerüchteküche ist Luca Waldschmidt. Der Angreifer ist beim Ligarivalen VfL Wolfsburg aufs Abstellgleis geraten, sodass die Gedanken an eine Trennung weiter reifen. Doch ein Wechsel zu den finanziell klammen Knappen ist nur unter einer Bedingung denkbar.

Die sieben Spiele währende Pleitenserie konnte der FC Schalke 04 zwar mit dem Sieg gegen den FSV Mainz 05 (1:0) stoppen, dennoch sieht es für den Aufsteiger düster aus. Die Königsblauen sind nach wie vor Tabellenletzter, der Rückstand auf Rang 15 beträgt fünf Punkten.

Harmloser FC Schalke braucht dringend Verstärkung

Auf dem Bundesliga Transfermarkt im Winter will der Revierklub zuschlagen, wobei laut FC Schalke Transfernews nahezu auf jeder Schlüsselposition Handlungsbedarf besteht, um den Kader bundesligatauglich zu machen. Auf der Wunschliste stehen ein Innenverteidiger, defensiver Mittelfeldspieler und ein Flügelstürmer.

Auch im Sturm wäre ein personelles Nachrüsten sinnvoll. Schalke hat mit 13 Ligatreffern und zusammen mit dem VfL Bochum die schlechteste Torausbeute. Simon Terodde ist mit drei Treffern noch der torgefährlichste Angreifer. Neue FC Schalke Transfergerüchte bringen nun einen neuen Angreifer ins Spiel.

In Wolfsburg außen vor: Holt FC Schalke Luca Waldschmidt

Nach Angaben der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ ist Luca Waldschmidt ein potenzieller Kandidat in der Veltins-Arena. Der Offensivspieler spielt beim VfL Wolfsburg mittlerweile gar keine Rolle mehr und die Wölfe streben einen zeitnahen Abschied des 26-Jährigen an.

Waldschmidt wurde in Wolfsburg zum Bankdrücker degradiert. Die letzten sieben Ligaspiele kam der Offensivspieler überhaupt nicht mehr zum Einsatz. Die Wölfe setzten ohne Luca Waldschmidt zum Höhenflug an. Die Truppe von Niko Kovac verlor keines der vergangenen sieben Spiele, sammelte starke 15 von 21 möglichen Punkten, erzielte 17 Tore und machte in der Bundesliga Tabelle einen Sprung vom 17. auf den 8. Rang.

Könnte Offensiv-Allrounder Waldschmidt Schalke helfen?

Bislang hat Waldschmidt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend sieben Einsätze zu Buche stehen. Eine Torbeteiligung glückte dem 1,81 Meter großen Linksfuß aber nicht. Da der ehemalige Nationalspieler (7 Länderspiele, 2 Tore) für den VW-Klub verzichtbar ist, kursierten zuletzt vermehrt VfL Wolfsburg Transfergerüchte, dass Waldschmidt zusammen mit Maximilian Philipp ganz oben auf der Streichliste steht.

Ein FC Schalke Transfer von Luca Waldschmidt liegt grundsätzlich im Bereich des Möglichen. Zwar ist er weder ein klassischer Flügelspieler noch echter Knipser. Doch aufgrund seiner Flexibilität, würde er dem Knappen-Team als Offensiv-Allrounder sicher gut zu Gesicht stehen.

FC Schalke Transfer von Waldschmidt nur als Leihe denkbar

Allerdings wäre ein Winter-Wechsel von Waldschmidt Richtung Gelsenkirchen einzig in Form eines Leihgeschäfts denkbar. Eine Festverpflichtung kann sich Schalke schlicht nicht leisten. Zudem besitzt der Angreifer beim VfL Wolfsburg einen gut dotierten Vertrag, der noch bis 2025 läuft. Daher müssten die Wölfe im Falle eines Waldschmidt-Abgangs wohl auch einen Großteil seines Gehalts weiterzahlen.

Luca Waldschmidt heuerte im Sommer 2021 in der Volkswagen Arena an. Die Niedersachsen holten den damaligen Fußballlegionär für 12 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon, wo er ebenfalls nicht überzeugen konnte. Beim VfL Wolfsburg ist der Offensivspieler bislang gefloppt. In 24 Pflichtspielen traf er nur einmal.