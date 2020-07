Transfergerüchte: Schnappt sich Schalke 04 Longstaff von Newcastle United?

Sonntag, 26.07.2020 - 12:44 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die vergangene Rückrunde steckt den Schalker Verantwortlichen sicherlich noch immer in den Knochen. Nur Dank der guten Hinrunde, durfte Königsblau die Saison am Ende auf Platz 12 abschließen. Viel zu wenig für die Ansprüche, die man auf Schalke hegte.

Zusätzlich lasten auf dem Klub rund 200 Millionen Euro Schulden. Unlängst gab der Verein bekannt, dass man auf Jahre wohl nicht mehr um die Champions League spielen wird. Die Anhänger müssen sich auf ein paar Jahre im Mittelmaß der Bundesliga gefasst machen. Es droht gar der Abstiegskampf.

Schalke 04 sucht nach günstigen Optionen

Trainer David Wagner durfte seinen Job behalten und fiel keiner Trainerentlassung zum Opfer. Sehr zum Unverständnis vieler Fans, die mit der Spielweise des Trainers nicht einverstanden waren. Wie dem auch sei, die Kaderplanung liegt in seinen Händen. Aus wenig viel machen – das sollte die Devise sein.

Viele Jahre konnte man sich im oberen Regal auf dem Transfermarkt bedienen. Damit ist nun allerdings Schluss, was nicht heißt, dass man sich nun gar nicht mehr umschaut. Passend dazu vermeldet der britische „Daily Star“ ein aktuelles FC Schalke 04 Transfergerücht, welches recht interessant ist.

Matthew Longstaff bei Newcastle United unzufrieden

So sollen die Schalker ihren Blick gen Richtung Premier League gerichtet haben, wo ein junges Talent in wenigen Tagen zu haben sein wird. Die Rede ist von Matthew Longstaff, der aktuell noch bei Newcastle United unter Vertrag steht. Der 20-jährige stammt aus der Jugend der „Magpies“ und schaffte im Sommer 2019 den Sprung zu den Profis.

Zufrieden ist der defensive Mittelfeldspieler dennoch nicht, wie das „Blatt“ berichtet. Lediglich 9 Einsätze in der Liga sprangen in dieser Spielzeit für ihn heraus. Wettbewerbsübergreifend kommt Longstaff in dieser Saison auf 16 Einsätze, in denen ihm drei Tore gelangen. Der englische U20-Nationalspieler will nur noch weg.

Schalke 04 mit Chancen – Engländer ebenfalls dran

Newcastle United Trainer Steve Bruce würde das Eigengewächs gerne behalten, aber die Chancen, Longstaff von einem Verbleib zu überzeugen, sind sehr gering. Beim FC Schalke 04 hört man das gerne, sofern der Klub tatsächlich an Matthew Longstaff dran sein sollte. Kein Wunder, denn die Knappen müssen sparen und so kommt ein möglicher Transfer des jungen Engländers gerade recht, da er ablösefrei zu haben sein wird.

Allerdings ist der FC Schalke 04 nicht der einzige Klub, der in der Transfermarkt Gerüchteküche als möglicher Abnehmer für Matthew Longstaff gehandelt wird. Aus der Premier League gibt es nämlich mit dem FC Burnley, West Ham United, FC Watford und dem FC Southampton gleich vier potenzielle Klubs, die um das Talent buhlen.

Konkurrenz im Werben um U20-Nationalspieler

Longstaff, der einen aktuellen Marktwert von rund 3,6 Millionen Euro besitzt wird auch in der italienischen Serie A begutachtet, die der „Daily Star“ berichtet. So soll Udinese Calcio ebenfalls ein Auge auf den Sechser geworfen haben.

Sollten sich die Verantwortlichen des FC Schalke 04 Chancen auf einen Transfer von Matthew Longstaff ausrechnen, dann kommt es wohl auf das Paket an, welches man ihm anbietet. Vor allem geht es dem jungen Briten um Einsatzzeiten. Noch ein Jahr möchte der 20-jährige dem Vernehmen nach nicht auf der Bank verbringen.