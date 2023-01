Transfergerüchte: FC Schalke bastelt an Verpflichtung von Michael Frey

Dienstag, 17.01.2023 - 08:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Schalke 04 durchforstet den Transfermarkt mit Nachdruck nach Verstärkungen für die Offensive. Bislang erfolglos, was sich aber in Person von Michael Frey bald ändern könnte. Angeblich forcieren die abstiegsbedrohten Knappen eine Verpflichtung des wechselwilligen Mittelstürmers von Royal Antwerpen.

Für die schier aussichtslose Mission Klassenerhalt, will das abgeschlagene Bundesliga-Schlusslicht aus Gelsenkirchen nichts unversucht lassen. Nun scheint der FC Schalke, dem in der Bundesliga Tabelle fünf Punkte auf das rettende Ufer fehlen, die gewünschte Offensiv-Verstärkung in Belgien ausfindig gemacht zu haben.

FC Schalke erster Austausch - Michael Frey soll auf Leihbasis kommen

Gemäß aktueller FC Schalke Transfergerüchte ist der Revierklub stark an Michael Frey von Royal Antwerpen interessiert. Die belgische Zeitung „La Derniere Heure“ brachte die Transfernews in Umlauf. Die erste Kontaktaufnahme sei demnach schon erfolgt. Ein möglicher FC Schalke Transfer von Frey, der in der Saison 2019/20 für den 1. FC Nürnberg in der 2. Liga auf Torejagd ging (31 Spiele, 4 Tore), soll auf Leihbasis bis Saisonende erfolgen.

Der 28-jährige Schweizer besitzt in Antwerpen zwar noch einen gültigen Vertrag bis 2024, will den Erstligisten aber möglichst noch im Januar verlassen. Hintergrund: Michael Frey ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden.

Wechsel zu Schalke 04? Frey kündigt Abschied von Royal Antwerpen an

In der laufenden Saison pendelt der 1,88 Meter große Mittelstürmer regelmäßig zwischen Startelf und Bank. Wettbewerbsübergreifend hat Frey 23 Einsätze zu Buche stehen, in denen er neunmal knipste und nur einmal über die vollen 90 Minuten auf dem Feld stand. Vergangene Saison war der Rechtsfuß bei Royal Antwerpen noch unantastbarer Stammspieler und wusste mit 22 Toren in 33 Spielen in der Jupiler Pro League zu überzeugen.

Über seinen Wechselwunsch machte der unzufriedene Schalke-Flirt Michael Frey kürzlich keinen Hehl. Nach der 2:3-Pleite im Pokal gegen den KRC Genk polterte er Richtung Fans: „Das war das letzte Spiel von Michael Frey“, der daraufhin prompt nicht für die folgende Ligapartie gegen Union SG im Kader stand.

Konkurrenz für Schalke im Frey-Poker

Doch der FC Schalke ist nicht der einzige Interessent, der in der Transfermarkt Gerüchteküche mit Michael Frey in Verbindung gebracht wird. Auch AEK Athen und der FC Venedig machen dem Stoßstürmer schöne Augen. Auch Klubs aus Belgien waren dran, haben aber angeblich wegen des hohen Gehalts die Transferpläne verworfen.

In der Veltins-Arena könnte Michael Frey Sebastian Polter ersetzen, der wegen einer Knieverletzung lange auszufallen droht. Mit Simon Terodde und Kenan Karaman verfügt der neue Schalke-Coach Thomas Reis jedoch über zwei echte Neuner, wobei Frey mit einem Marktwert in Höhe von 4,5 Millionen Euro der wertvollste Mittelstürmer wäre. Doch statt eines weiteren Mittelstürmers bräuchte das Bundesliga-Schlusslicht eigentlich einen kompetenten Flügelstürmer dringender. Diesbezüglich geisterten zuletzt die Namen Adrian Benedyczak und Jens Petter Hauge durch die FC Schalke Gerüchteküche.