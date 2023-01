Transfergerüchte: FC Augsburg will Demme – Bayer & Stuttgart ebenfalls dran

Dienstag, 03.01.2023 - 09:25 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kehrt Diego Demme in die Bundesliga zurück? Diese Frage kann man getrost stellen, denn der gebürtige Herforder wird allem Anschein nach die Serie A und damit auch den SSC Neapel verlassen. Diverse Medienberichte sorgen für Aufsehen in der Transfer Gerüchteküche. Dem Vernehmen nach sollen gleich drei Bundesligisten ihre Fühler nach dem 31-jährigen ausgestreckt haben.

Wie der „Transfermarkt Experte“ Nicolò Schira aktuell berichtet, soll sich als vermeintlich dritter Interessent nun der FC Augsburg im Werben um den Mittelfeldspieler eingeschaltet haben. Zu den weiteren potenziellen Abnehmern zählen Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart, wie es heißt.

Demme beim SSC Neapel auf dem Abstellgleis

Diego Demme, bekannt aus der Bundesliga als er noch bei RB Leipzig unter Vertrag stand, wechselt vor 3 Jahren für 10,25 Millionen Euro nach Italien und absolvierte seitdem 85 Partien für den SSC Neapel (5 Tore / 4 Vorlagen). In dieser Spielzeit laborierte er zu Beginn der Saison an einer Fußverletzung, die ihn über Wochen außer Gefecht setzte.

In der Champions League durfte er nach seiner Genesung kein Spiel absolvieren. In der italienischen Liga sind es gerade einmal drei Einsätze mit schlappen 19 Spielminuten, die Demme für die Neapolitaner auflaufen durfte. Die Wege zwischen dem Deutsch-Italiener und dem SSC Neapel scheinen sich zu trennen.

Sofortverstärkung für den FC Augsburg?

Trainer Luciano Spalletti würde den 31-jährigen angeblich gerne weiterhin in seinem Team haben. Was dagegen spricht: zu wenig Spielzeit für Demme. Daher dürfte ein Transfer in diesem Winter im Bereich des Möglichen liegen. Die aktuellen FC Augsburg Transfergerüchte beschäftigen sich mit einem Wechsel zu den Fuggerstädtern.

Dort könnte er auf der Sechs agieren. Um einen Platz müsste er sich mit Julian Baumgartlinger, den aktuell verletzten Niklas Dorsch und Tobias Strobl sowie mit Carlos Gruezo streiten. Wahrscheinlich würde Demme gute Chancen haben, sofort in die Startformation zu rutschen.

VfB Stuttgart & Bayer Leverkusen ebenfalls dran?

Ganz billig dürfte ein FC Augsburg Transfer indes nicht werden, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken mag. Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 5 Millionen Euro. Auch wenn er einen massiven Einbruch seines Marktwertes (Höchstwert 17 Millionen Euro) miterleben muss, dürfte er dennoch eine sofortige Verstärkung des FC Augsburg darstellen.

Aber nicht nur dem FC Augsburg wird Interesse am ehemaligen deutschen Nationalspieler nachgesagt, denn auch der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen sollen Interesse am Mittelfeldspieler gezeigt haben.

Rückkehr in die Bundesliga?

Diego Demme besitzt allerdings beim SSC Neapel noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Auf jeden Fall wird eine Ablöse für einen Wechsel des 1,70m großen Mittelfeldspielers fällig. Wie hoch diese ausfallen könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Sollte Demme erneut in der Bundesliga aufschlagen, so wäre es für ihn nach Arminia Bielefeld, dem SC Paderborn und Leipzig die vierte Station im deutschen Profifußball. Der Transfermarkt ist noch bis Ende Januar geöffnet. Viel Zeit für eine Verpflichtung bleibt also nicht mehr.