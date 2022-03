Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt an Flügelstürmer Iñigo Córdoba dran

Freitag, 04.03.2022 - 09:17 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat Eintracht Frankfurt einen spanischen Flügelstürmer im Visier? In der Bundesliga Gerüchteküche wird den Hessen starkes Interesse an Iñigo Córdoba nachgesagt, der aktuell in den Niederlanden für Aufsehen sorgt. Konkurrenz könnte die Eintracht aus Spanien bekommen.

Bei Eintracht Frankfurt bahnen sich im Sommer einige Personalveränderung in der Offensivabteilung an. So sind Filip Kostic und auch Daichi Kamada auf dem Transfermarkt gefragt. Ein Abgang des Duos ist zumindest gut vorstellbar. Daher befasst sich in der Mainmetropole vorsorglich um die potenzielle Verpflichtung neuer Offensivkräfte. Einer davon könnte Iñigo Córdoba sein.

SGE-Flirt Iñigo Córdoba überzeugt bei Go Ahead Eagles

Laut dem Sportsender „Sport1“ soll der 25-Jährige ein heißes Thema bei der SGE sein. Die aktuelle Saison verbringt der Linksfuß von Athletic Bilbao auf Leihbasis beim niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles. Und bislang macht sich der Deal für alle Beteiligten voll bezahlt.

Denn Frankfurt-Flirt Córdoba konnte in 20 Ligaspielen bereits acht Treffer erzielten. Damit es der ehemalige U21-Nationalspieler bester Torschütze beim Klub aus Deventer. Auch im nationalen Pokal war Córdoba dreimal erfolgreich. Insgesamt lesen sich seine statistischen Werte mit elf Treffern und zwei Vorlagen in 25 Pflichtspielen absolut überzeugend.

Eintracht Frankfurt: Córdoba-Verpflichtung finanziell stemmbar

Darüber hinaus ist Iñigo Córdoba ein echter Offensiv-Allrounder. Der 1,80-Meter-Mann kann auf beiden Flügeln wirbeln und wurde zuletzt bei den Go Ahead Eagles auch als Mittelstürmer aufgeboten. Mit Erfolg glückte Córdoba doch zuletzt sowohl gegen Twente Enschede (2:2) und Champions League-Vertreter Ajax Amsterdam (2:1) jeweils ein Tor.

Die Niederländer sollen sich in das Leihgeschäft zwar eine Kaufoption gesichert haben, doch wie die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte wissen lassen, sei diese für den Aufsteiger nur schwer zu stemmen. Die Höhe der Kaufoption wird jedoch nicht genannt. Ein Eintracht Frankfurt Transfer von Iñigo Córdoba dürfte derweil für die Hessen machbar sein.

Iñigo Córdoba als nächster Flügelstürmer zur Eintracht?

Denn der Marktwert des Stürmers wird mit überschaubaren 1,5 Millionen Euro beziffert. Verhandeln müsste die Eintracht mit seinem Heimatklub Athletic Bilbao, wo Córdoba noch einen gültigen Vertrag bis 2023 besitzt. Frankfurt dürfte ob der ungewissen Zukunft von Kostic und Kamada ein flexibler Angreifer wie Iñigo Córdoba zur kommenden Saison gut zu Gesicht stehen.

Auch wenn sich der Bundesligist bereits mit HSV-Youngster Faride Alidou einen neuen Flügelspieler für die kommende Spielzeit gesichert hat und man im Winter darüber hinaus Ansgar Knauff von Borussia Dortmund bis 2023 ausgeliehen hat.

SGE-Konkurrenz: Auch Real Sociedad will Iñigo Córdoba

Eintracht Frankfurt ist aber nicht der einzige Interessent, der in den Transfernews um Iñigo Córdoba aufgeführt wird. Demnach soll auch Real Sociedad San Sebastián mitmischen. Ob Córdoba, der in seiner Karriere bislang auch 87 Spiele (2 Tore, 10 Vorlagen) in La Liga absolvierte, eine Rückkehr in seine spanische Heimat oder weiteres Engagement im Ausland vorschwebt, ist ungewiss.

Bereits im vergangenen Herbst machten Hertha BSC Transfergerüchte und VfB Stuttgart Transfergerüchte um Córdoba die Runde, die sich aber nicht weiter intensivierten. Nun könnte Eintracht Frankfurt den gebürtigen Basken in die Bundesliga ködern.