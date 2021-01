Dreikampf um Cenk Tosun – Hertha BSC, Eintracht Frankfurt & Schalke interessiert

Dienstag, 05.01.2021 - 18:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Drei Bundesligisten und alle drei Klubs suchen mitunter einen ähnlichen Spielertypen! Die Rede ist hierbei von Cenk Tosun, der beim FC Everton nach seinem überstandenen Kreuzbandriss nicht mehr richtig zur Geltung kommt. Anfang März 2020 zog sich der 45-fache türkische Nationalspieler jene Verletzung zu, die er mittlerweile auskurierte.

In dieser Saison reichte es bisweilen für 5 Einsätze in der Premier League, weswegen ein Tapetenwechsel sicherlich infrage kommen könnte. Dies berichten indes diverse Medien, wonach die Spur auch in die Bundesliga führen soll.

Über Frankfurt und der Türkei nach England

Aber der Reihe nach, denn Tosun ist in Deutschland kein Unbekannter! Ausgebildet wurde er einst bei Eintracht Frankfurt, ehe er sich 2011 für einen Wechsel in die türkische Süper Lig entschied. Erst zu Gaziantepspor und dann zu Besiktas Istanbul! Im Januar 2018 dann der Transfer in die englische Premier League. Der FC Everton verpflichtete den Mittelstürmer für rund 22,5 Millionen Euro!

Nur zwei Jahre später wurde der türkische Nationalspieler an Crystal Palace verliehen. Zwei Monate später erlitt der 1,83m große Angreifer einen Kreuzbandriss, sodass das Leihgeschäft beendet wurde und er zum FC Everton zurückkehrte. Bei seinem Klub steht er mittlerweile etwas außen vor, was seine Kurzeinsätze (6 Partien – 44 Spielminuten) beweisen dürfte.

Eintracht Frankfurt an Tosun interessiert?

Cenk Tosun sucht eine neue Herausforderung und so tauchen aktuelle Bundesliga Transfergerüchte auf, wonach Eintracht Frankfurt von der „Frankfurter Neue Presse“ als möglicher Abnehmer gehandelt wird. In der Vergangenheit wurde der verlorene Sohn immer wieder mit den Adlerträgern in Verbindung gebracht. Zur Rückkehr kam es jedoch nie!

Das könnte sich nun ändern, wenn man den Eintracht Frankfurt Transfergerüchten Glauben schenken kann. Demnach denkt man in der Main-Metropole über ein Leihgeschäft nach. Nach dem Abgang von Bas Dost, ist man auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz. Tosun könnte dieser Ersatz sein.

Schalke 04 pokert ebenfalls mit

Aber auch beim FC Schalke 04 dreht sich das Transferkarussell immer stärker. Fast täglich tauchen neue Namen in der Transfer Gerüchteküche auf, die mit den Knappen in Verbindung gebracht werden. Darunter auch Cenk Tosun, wie das türkische Nachrichtenetzwerk „NTV Spor“ zu berichten weiß.

Der 29-jährige möchte unbedingt mit seinem Heimatland an der Europameisterschaft teilnehmen. Dafür benötigt er aber Einsätze! Diese könnte er auf Schalke erhalten. Passen würde ein Engagement auf jeden Fall, denn Schalke 04 sucht händeringend einen Torjäger, der den Klub aus der Krise schießen kann.

Hertha BSC und West Bromwich Albion mit von der Partie

Die gleiche Quelle bringt zudem auch aktuelle Hertha BSC Transfergerüchte in Umlauf. Bei Hertha BSC soll sich in den kommenden Tagen entscheiden, wie man auf dem Transfermarkt in diesem Winter auftreten wird. Sicher ist, dass man auf keinen Fall so viel Geld wie vor einem Jahr in die Hand nehmen wird.

Auch hier ist ein Leihgeschäft nebst Kaufoption denkbar! Hertha BSC könnte diesen Transfer finanziell stemmen und würde zugleich eine etwaige Entwicklung Tosuns in Ruhe beobachten können. Der Transfermarkt ist noch bis zum 1. Februar geöffnet und bis dahin wird sich auch in der Personalie Cenk Tosun einiges tun! Zudem gibt es mit West Bromwich Albion wohl einen weiteren Konkurrenten im Werben um den Mittelstürmer.