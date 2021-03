Transfergerüchte: Schnappt sich Eintracht Frankfurt Flügelflitzer Francis Amuzu?

Montag, 01.03.2021 - 11:24 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hat Eintracht Frankfurt einen neuen Flügelstürmer im Visier? Aktuelle Transfergerüchte aus Belgien besagen, dass die SGE an Francis Amuzu vom RSC Anderlecht interessiert ist. Der pfeilschnelle Offensivakteur weckt aber nicht nur in der Bankenmetropole Begehrlichkeiten. Auch in Italien und der Türkei steht Amuzu hoch im Kurs!

Die eindrucksvolle Erfolgsserie von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga ist zwar jüngst gerissen und die SGE kassierte in Bremen (1:2) die erste Pleite nach zuvor fünf Siegen in Folge bzw. nach elf ungeschlagenen Partien am Stück. Dennoch hält Frankfurt als Vierter weiterhin klar Kurs auf internationale Gewässer und darf sogar von der Champions League träumen.

Gerüchte aus Belgien: Eintracht an RSC-Stürmer Francis Amuzu interessiert

Selbst wenn das Ticket für die Königsklasse gesichert wird oder ein möglicher Verkauf von Torjäger André Silva einen warmen Geldregen in die Kasse spült, werden die Verantwortlichen in Frankfurt auf dem Transfermarkt weiterhin mit Weitsicht und Vernunft agieren.

Und mit Francis Amuzu wird in der Bundesliga Gerüchteküche laut „Het Laatste Nieuws“ nun ein interessanter, bezahlbarer Kandidat mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht, der Trainer Adi Hütter die Möglichkeiten in der Offensive erweitern würde. Der 21-Jährige hat sich bei seinem Jugendklub RSC Anderlecht zu einer festen Größe gemausert und könnte zeitnah den Sprung in eine größere Liga vagen.

Eintracht Frankfurt Transfer: Was würde Amuzu ungefähr kosten?

Amuzu ist ein klassischer Flügelstürmer, der in Anderlecht noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 besitzt. Der Marktwert des belgischen U21-Nationalspielers (14 Einsätze/2 Tore) wird mit 3,2 Millionen Euro beziffert. Für schätzungsweise sieben bis acht Millionen Euro dürfte RSC Anderlecht sein Eigengewächs wohl abgeben und ein Eintracht Frankfurt Transfer über die Bühne gehen.

Der bloße Blick auf die Saisonstatistiken von Francis Amuzu fördert zwar mit je zwei Toren und Vorlagen in 24 Einsätzen der Jupiler Pro League wenig Berauschendes zutage. Dennoch bringt der nur 1,70 Meter große Rechtsfuß ein interessantes Gesamtpaket mit, wodurch sich auch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte erklären lassen.

Auch AS Rom & Fenerbahçe an „Roadrunner“ Amuzu dran

Denn Amuzu ist jung, bringt aber dennoch angesichts von fast 100 Profieinsätzen reichlich Erfahrung mit. Außerdem ist der Flügelflitzer mit ghanaischen Wurzeln extrem schnell. Nicht selten liegt sein Top-Speed über 35 km/h. Darüber hinaus kann er auf beiden Flügeln eingesetzt werden und er gilt als taktisch zuverlässig, charakterlich einwandfrei und arbeitswillig.

Doch nicht nur Eintracht Frankfurt hat ein Auge auf Francis Amuzu geworfen, um den in den vergangenen Transferperioden auch immer wieder 1. FC Köln Transfergerüchte die Runde machten. Wie die belgische Tagezeitung weiter berichtet, steht Amuzu aktuell auch bei der AS Rom aus der Serie A auf der Liste. Auch Fenerbahçe Istanbul mit Mesut Özil soll seine Fühler nach Amuzu ausgestreckt haben.