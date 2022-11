Transfergerüchte Eintracht Braunschweig - Kommt Franck Evina von Hannover 96?

Dienstag, 22.11.2022 - 13:44 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Eintracht Braunschweig will für den Abstiegskampf in der 2. Liga personell nachlegen. Im Winter soll unter anderem auch ein neuer Stürmer kommen. Eine heiße Spur in der Eintracht Braunschweig Gerüchteküche führt nun ausgerechnet zum Lokalrivalen Hannover 96. Franck Evina steht beim BTSV auf dem Zettel.

Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsregion ist Eintracht Braunschweig in die lange Winterpause gegangen. Mit 18 Treffern stellen die zahnlosen Löwen die drittschwächste Offensive in der 2. Liga. Abhilfe soll nun gemäß aktueller Eintracht Braunschweig Transfergerüchten ausgerechnet ein Stürmer vom Liga- und Erzrivalen Hannover 96 schaffen - Franck Evina! Das vermeldet zumindest die „Bild“.

BTSV will ausgemusterten H96-Stürmer Franck Evina im Winter

Bei den H96-Profis hat Franck Evina zwar keine Perspektive und wurde ausgemustert, doch das hält den 22-Jährigen nicht davon ab, bei der Zweitvertretung der Niedersachsen in der Regionalliga Nord mächtig aufzudrehen. Evina hat mit elf Treffern und sechs Vorlagen in 16 Ligaspielen eine bislang glänzende Hinrunde absolviert. Bei der Eintracht aus Braunschweig ist man prompt hellhörig geworden.

Zwar ist Franck Evina nach der Saison aufgrund seines auslaufenden Vertrags in Hannover ablösefrei zu haben. Doch so lange will der BTSV nicht warten und das Ex-Bayern-Talent schon im Winter an Land ziehen.

Eintracht Braunschweig: Evina für geringe Ablöse zu haben

Hannover 96, die nicht mehr mit Evina planen, dürften keine Einwände gegen einen Eintracht Braunschweig Transfer des gebürtigen Kameruners haben. Zumal man im Januar für Franck Evina noch eine - wenn auch geringe - Ablöse einstreichen dürfte. Der Marktwert des Angreifers wird derzeit auf 250.000 Euro taxiert.

Gemäß der Eintracht Braunschweig Transfernews dürfte die flexible Offensivkraft, die sowohl auf beiden Flügeln als auch im Sturmzentrum wirbeln kann, beim BTSV als zweite Spitze neben Lion Lauberbach oder Anthony Ujah auflaufen.

Für Evina hat sich Hannover-Wechsel nicht ausbezahlt

Franck Evina ist übrigens nicht der einzige Akteur der 96-Reserve, der Begehrlichkeiten auf dem Transfermarkt weckt. So ranken sich 1. FC Köln Transfergerüchte um Monju Momuluh (7 Tore, 8 Vorlagen). Auch RattenBall Leipzig soll laut neuer Bundesliga Transfergerüchte auf das 20-jährige Sturmtalent schielen.

Für Evina hat sich derweil der Wechsel 2020 vom FC Bayern II zu Hannover 96 nicht ausbezahlt. Der flexible Rechtsfuß verbuchte für die erste Mannschaft der Roten in zwei Jahren lediglich drei Pflichtspieleinsätze mit insgesamt 31 Minuten Spielzeit. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Franck Evina auf Leihbasis bei Viktoria Berlin, wo er trotz ordentlicher Leistungen den Abstieg aus der 3. Liga aber nicht verhindern konnte. Vielleicht kann der Stürmer bei Eintracht Braunschweig seiner Karriere auf Profi-Ebene wieder ankurbeln.