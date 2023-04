Transfergerüchte: Dynamo-Kapitän Tim Knipping zu Eintracht Braunschweig?

Donnerstag, 20.04.2023 - 12:20 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Zweitligist Eintracht Braunschweig schaut sich auf der Suche nach neuem Abwehrpersonal offenbar auch eine Etage tiefer um. So soll der BTSV die Fühler nach Tim Knipping von Drittligist Dynamo Dresden ausstrecken, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Die Dynamos scheinen ihrerseits schon einen Ersatz für ihren Kapitän im Visier zu haben.

Neu sind die Eintracht Braunschweig Transfergerüchte um Tim Knipping nicht, die die „Bild“ in Umlauf bringt. Schon im Winter sollen die Niedersachsen Interesse am erfahrenen Innenverteidiger von Dynamo Dresden bekundet haben. Nachdem der Deal im Januar allerdings platzte, könnte Knipping nun zur kommenden Saison in Braunschweig aufschlagen.

Starkes BTSV-Interesse am ablösefreien Tim Knipping

Für einen Eintracht Braunschweig Transfer von Tim Knipping müsste der BTSV auch lediglich Überzeugungsarbeit beim 30-jährigen Routinier leisten. Schließlich läuft der Vertrag von Knipping in Dresden Ende Juni aus. Er kann die Sachsen somit ablösefrei verlassen. „Braunschweig will die Verpflichtung im Sommer nachholen“, heißt es in der Eintracht Braunschweig Transfernews.

Schon der Winter-Flirt zwischen Braunschweig und Knipping hatte ordentlich Temperatur. Der Abwehrmann spielte bei Drittligist Dresden trotz Stammplatz nur eine durchwachsene Hinrunde und fand sich nach der Winterpause im Januar kurzzeitig auf der Bank wieder. Nach einer prompten Leistungssteigerung nahmen die Schwarz-Gelben kurzerhand Abstand von ihrer Verkaufsbereitschaft. Knipping sollte als Führungsspieler bleiben und die SGD im Aufstiegskampf der 3. Liga unterstützen.

Will Dynamo Dresden Vertrag mit Kapitän Knipping nicht verlängern?

Gesagt getan: In Dresden ist der 1,90 Meter große Linksfuß eine feste Größe im Defensivverbund und nicht aus der Startelf wegzudenken. Dennoch riecht es nach zwei gemeinsamen Jahren stark nach Abschied. Gemäß aktueller Dynamo Dresden Transfernews gibt es von Seiten des Klubs derzeit kein Bestreben, den auslaufenden Vertrag mit ihrem Kapitän zu verlängern.

Der Transfer-Weg nach Braunschweig scheint für Tim Knipping frei. Allerdings ist derzeit ungewiss, in welcher Liga die Löwen kommende Saison spielen. Die Niedersachsen kämpfen als Tabellen-12. um den Klassenerhalt. Während Dresden als Fünfter in der 3. Liga noch Aufstiegshoffnungen hegt. Denkbar ist, dass der BTSV Tim Knipping, der 86 Zweitliga-Einsätze in der Vita zu stehen hat, auch nur im Abstiegsfall an Bord holt.

Dynamo Dresden Transfergerüchte: Thoelke als Knipping-Ersatz gehandelt

Und glaubt man den Spekulationen in der 3. Liga Gerüchteküche, hat Dresden auch schon einen möglichen Knipping-Ersatz auf dem Schirm. Wie die Boulevardzeitung wissen lässt, soll sich Dynamo mit Bjarne Thoelke befassen. Der 31-jährige Abwehrrecke vom Ligakonkurrenten und direkten Aufstiegsrivalen 1. FC Saarbrücken kommt ebenfalls nach der Saison ablösefrei auf den Transfermarkt und kennt das Rudolf-Harbig-Stadion noch von seinem wenig erfolgreichen Leih-Aufenthalt während der Zweitliga-Saison 2012/13.

Wie konkret die Dynamo Dresden Transfergerüchte um Ex-Spieler Thoelke sind, ist offen. Fakt ist, dass der Innenverteidiger in Saarbrücken in der Defensive gesetzt ist und all seine 23 Ligaspiele in der Startelf stand. Allerdings gilt Thoelke als verletzungsanfällig. Und sollte Bjarne Thoelke mit dem 1. FCS den Aufstieg schaffen, ist es doch mehr als fraglich, dass er die Saarländer verlässt und der 3. Liga die Treue hält.