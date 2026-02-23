Transfergerüchte: SC Freiburg & TSG Hoffenheim nehmen Gineitis ins Visier

Montag, 23.02.2026 - 13:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Zwar hat das Transferfenster geschlossen, doch mit Hinblick auf den Sommer sondieren aus der Bundesliga mit dem SC Freiburg und der TSG 1899 Hoffenheim gleich zwei Vereine den internationalen Transfermarkt. Dabei richten sich die Blicke der jeweiligen Scouts in Richtung Italien, wenn man der Meldung von „Tuttosport“ Glauben schenken kann.

Das Objekt der Begierde steht aktuell beim FC Turin unter Vertrag und hört auf den Namen Gvidas Gineitis! In Deutschland dürften ihn wahrscheinlich nur eingefleischte Fußballfans kennen, doch bei seinem Klub gehört der 21-jährige zur erweiterten Stammelf. Beide Klubs sollen den Mittelfeldspieler bereits mehrfach unter die Lupe genommen haben.

Youngster Gineitis eine Stütze beim FC Turin

Im Sommer 2020 verließ der Mittelfeldspieler seine litauische Heimat, um sich dem Nachwuchs von SPAL Ferrara anzuschließen. Dort durchlief er die U17 und U19, ehe er sich nur zwei Jahre später der U19 des FC Turin anzuschließen. Dort schaffte der heutige 21-jährige auch seinen Durchbruch im Profibereich.

Mittlerweile ist er voll und ganz in Turin angekommen, was seine 69 Einsätze bei den Profis beweisen dürften. In der vergangenen Saison durfte der Linksfuß vermehrt von Beginn an starten. Und auch in dieser Spielzeit ist auf ihn Verlass. Wettbewerbsübergreifend stehen 20 Einsätze zu Buche, (1 Vorlage).

TSG Hoffenheim & SC Freiburg heiß auf Gineitis

Wie „Tuttosport“ berichtet, sollen ihn bereits Scouts live vor Ort unter die Lupe genommen haben. Beim FC Turin kommt er nicht nur auf seiner Hauptposition im zentralen Mittelfeld zum Einsatz, sondern auch auf der Sechs und im offensiven Mittelfeld. Mit seiner Polyvalenz ist er daher nicht uninteressant für den SC Freiburg und der TSG Hoffenheim.

Das vermeintliche Interesse des SC Freiburg geht gar soweit, als dass man sich bereits nach dem litauischen Nationalspieler erkundigt haben soll. Unklar ist allerdings, wie der FC Turin mit Gvidas Gineitis über den anstehenden Sommer hinaus plant. Der Mittelfeldspieler besitzt bei den Italienern noch einen Vertag bis zum Sommer 2029, wobei sein Verein den Kontrakt noch um ein weiteres Jahr verlängern könnte.

Transfer dürfte teuer werden

Und auch in Sachen möglicher Ablöse gibt der besagte Bericht nichts her. Bei einem Marktwert von rund 5,5 Millionen Euro dürfte eine stattliche Ablöse am Ende im Raum stehen. Denkbar ist, dass Gineitis beim SC Freiburg als möglicher Ersatz für Johan Manzambi eingeplant wäre, sofern dieser den Verein im Sommer verlassen sollte.

Die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg dürften jedoch nicht die einzigen Interessenten sein, die ein Auge auf Gineitis geworfen haben. Die Personalie dürfte noch heißer werden, wenn sich das Turiner Eigengewächs in seiner Entwicklung in dieser Saison steigert. Bis dahin muss man abwarten, wie die beiden Bundesligisten ihre Kader für die kommende Saison planen.