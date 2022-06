Transfergerüchte: Dynamo Dresden baggert an St. Paulis Christopher Buchtmann

Mittwoch, 01.06.2022 - 11:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Nach dem Abstieg in die 3. Liga ist bei Dynamo Dresden der Kaderumbruch im vollen Gange. Nun haben die Sachsen einen weiteren Neuzugang an der Angel. Christopher Buchtmann vom FC St. Pauli könnte seine Zelte in Dresden aufschlagen. Der Mittfeldakteur kommt ablösefrei auf den Transfermarkt und kann sich ein Dynamo-Engagement offenbar vorstellen.

Nach zehn gemeinsamen Jahren werden sich die Wege von Christopher Buchtmann und dem FC St. Pauli trennen! Die Kiezkicker haben ihrem langjährigen Profi keinen neuen Vertrag angeboten. Nun muss sich der zentrale Mittelfeldspieler nach einem neuen Arbeitgeber umschauen. Und dieser könnte SG Dynamo Dresden heißen.

Buchtmann zu Dynamo Dresden: „Würde zur 3. Liga nicht nein sagen“

Wie die „Bild“ vermeldet, soll Christopher Buchtmann bei den Schwarz-Gelben zumindest auf dem Zettel stehen. Da der 30-jährige Routinier ablösefrei zu haben ist, sind die Dynamo Dresden Transfergerüchte durchaus plausibel. Und Buchtmann selbst befeuert indirekt die Spekulationen um einen Wechsel nach Dresden.

Denn kürzlich signalisierte der 1,75 Meter große Linksfuß Bereitschaft, auch in der 3. Liga zu kicken. „Ich bin für vieles offen, würde mir alles anhören“, ließ er im Gespräch mit „transfermarkt.de“ wissen. Und weiter: „Wenn es ein spannendes Projekt wäre, würde ich auch zur 3. Liga nicht nein sagen. Ich hab richtig Bock, noch mal richtig Gas zu geben.“

Christoph Buchtmann als neuer Dynamo-Leitwolf?

Mit Christoph Buchtmann würde Dynamo Dresden nicht nur einen kompetenten Fußballer im Rudolf-Harbig-Stadion begrüßen können. Sondern zugleich könnte der jahrelange Leistungsträger des FC St. Pauli bei der SGD die Rolle des Leitwolfs und Führungsspieler bekleiden.

Beim FCSP war Buchtmann in den letzten Jahren langsam, aber sicher auf das Abstellgleis geraten. In der abgelaufenen Saison bestritt er für die Braun-Weißen aber immerhin noch 22 Partien in der 2. Liga und markierte zwei Tore. Allerdings stand Buchtmann nur siebenmal in der Startelf und musste sich zumeist mit Kurzeinsätzen begnügen.

Risiko für Dresden? Buchtmann ist verletzungsanfällig

Finanziell wäre ein ablösefreier SGD Transfer von Buchtmann für die Dynamos kein Risiko, allerdings ist der Mittelfeldstratege durchaus verletzungsanfällig. Allein 50 Spiele verpasste er in den vergangenen drei Saisons, wobei ihn Achillessehnenproblemen lange Zeit außer Gefecht setzten. Aber auch Bänderrisse, Muskelverletzungen oder eine Schambeinentzündung stehen in seiner umfangreichen Krankenakte. Und gerade Dynamo Dresden wurde in der Abstiegssaison von vielen Verletzungsproblemen heimgesucht. Aber: Die jüngste Spielzeit blieb Christoph Buchtmann verletzungsfrei.

Buchtmann wäre für die Dynamos zweifelsfrei eine gute wie sinnvolle Verstärkung. Und er wäre der vierte Neuzugang. Bislang haben die Dresdner dreimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich jeweils zum Nulltarif die Dienste von Stürmer Stefan Kutschke (FC Ingolstadt), Verteidiger Claudio Kammerknecht (SC Freiburg II) und Mittefeldspieler Jan Shcherbakovski (Hallescher FC) gesichert.