BVB Transfergerüchte: Kommen Sergino Dest & Odsonne Edouard?

Montag, 18.05.2020 - 10:30 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hat Borussia Dortmund zwei potenzielle Neuverpflichtungen im Visier? In der schwarz-gelben Transfer Gerüchteküche geht es weiter rund und mit Odsonne Edouard wird mal wieder der Torjäger von Celtic Glasgow mit dem BVB in Verbindung gebracht. Es besteht angeblich starkes Interesse. Außerdem ist wohl auch Bayern-Flirt Sergino Dest ein heißes Thema bei den Westfalen.

Unabhängig von der Zukunft der beiden BVB-Offensivstars Erling Haaland und Jadon Sancho, um die es hartnäckige Wechselgerüchte gibt, schaut man sich in Dortmund nach einem weiteren Angreifer um. Zumal es neben dem norwegischen Überflieger Haaland keinen echten Mittelstürmer im Team von Lucien Favre gibt. Abhilfe könnte Odsonne Edouard leisten.

BVB mit starkem Interesse an Celtic-Star Edouard

Der 22-jährige Franzose vom Celtic Glasgow war in den beiden vergangenen Transferperioden beim Revierklub im Gespräch, nun gibt es in dieser Personalie neue BVB Transfergerüchte. Nach Informationen des französischen Portals „Le10Sport“ soll es in Dortmund starkes Interesse am Torjäger von Celtic Glasgow geben.

Odsonne Edouard heuerte vor drei Jahren aus der Jugend von Paris St. Germain beim schottischen Serienmeister an und hat sich seither kontinuierlich gesteigert. Vor allem in der aktuellen, durch Corona unterbrochenen Spielzeit, lässt es der wuchtige Sturmtank im schottischen Oberhaus ordentlich krachen. Mit 21 Toren nach 27 Ligaspielen führt der 1,87 Meter große Rechtsfuß die Torschützenliste souverän an, zudem bereitete er zwölf Tore direkt vor.

Treffsicherer Edouard weckt international Begehrlichkeiten

Die konstant starken Leistungen und hohe Treffsicherheit von Edouard haben sich in Europa herumgesprochen und sind vielen Klubs nicht verborgen geblieben. Dem Bericht zufolge haben auch der FC Arsenal, Newcastle United und Olympique Lyon Edouard auf dem Radar. Der Stürmer hat bei Celtic, die einst 10,5 Millionen Euro Ablöse an PSG zahlten, noch Vertrag bis 2022. Aber ob die Bhoys den international begehrten Torjäger über den Sommer halten können, ist unwahrscheinlich.

Für Edouard, der wohl mindestens 20 Millionen kosten würde, ist der Zeitpunkt für einen Wechsel in eine stärkere Liga reif. Der BVB und die Bundesliga dürften eine sehr interessante Adresse sein.

Schnappt BVB FC Bayern Dest weg?

Spannende Borussia Dortmund Transfergerüchte gibt es außerdem um Sergino Dest. Der Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam soll sich zwar mit Bayern München weitestgehend einig sein, unterschrieben ist aber noch nichts. Und die Schwarz-Gelben wittern nun ihre Chance. Zumindest ist im „De Telegraaf“ entsprechendes zu lesen. Der 19-Jährige könnte in Dortmund in die Fußstapfen von Achraf Hakimi treten, der den BVB im Sommer wohl Richtung Real Madrid verlässt.

Allerdings soll sich Dortmund bei Dest nur in Lauerstellung befinden. Zumal eine Rückkehr von Hakimi zu den Königlichen noch nicht endgültig sicher ist und man weiterhin mit Thomas Meunier von Paris SG liebäugelt, der im Sommer ablösefrei zu haben ist.

Bayern München im Dest-Poker vorne

Die FC Bayern Transfergerüchte um Dest sind hingegen wesentlich intensiver und haben längst einen fortgeschrittenen Status erreicht. Schließlich basteln die Münchner schon seit geraumer Zeit an einem Transfer und haben Ajax angeblich bereits ein konkretes Angebot über kolportierte 20 Millionen vorgelegt. Darüber hinaus mischen dem Vernehmen nach noch der FC Barcelona und PSG im Transferpoker um den US-amerikanischen Nationalspieler mit, was die Chancen des BVB nicht unbedingt erhöht.

Dafür könnte Dortmund Sergino Dest mit guten Entwicklungsmöglichkeiten locken. Aber zunächst ist der Fokus der Westfalen voll und ganz auf Leihspieler Hakimi gerichtet, den es irgendwie zu halten gilt.