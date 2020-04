Transfergerüchte: BVB an Simakan und Saka dran! Auch RB Leipzig mischt mit

Montag, 27.04.2020 - 11:34 Uhr

Von: Robert Freiberg

Borussia Dortmund hat Medienberichten zufolge zwei interessante Talente auf dem Radar. Gemäß kursierender BVB Transfergerüchte handelt es sich dabei um Mohamed Simakan von Racing Straßburg sowie Arsenal-Juwel Bukayo Saka. Erstgenannter soll es auch RB Leipzig angetan haben.

Hat Borussia Dortmund ein neues Abwehrtalent im Visier? Wie „Sky“ und der französische Radiosender „RMC Sport“ übereinstimmend berichten, baggern die Westfalen an Mohamed Simakan. Der 19-Jährige spielte bis zur Corona-bedingten Unterbrechung eine eindrucksvolle Profi-Debütsaison in der Ligue 1 und zählt bei Racing Straßburg zum erweiterten Stammpersonal.

BVB in „regelmäßigen Kontakt“ mit Simakan

So kam der Innenverteidiger, der auch auf der rechten Abwehrseite agieren kann, in 19 von 27 Ligaspielen im französischen Oberhaus zum Einsatz. 17-Mal stand Mohamed Simakan dabei in der Startelf, eine Torbeteiligung glückte dem vielversprechenden Abwehrtalent noch nicht, dessen Stärken aber ohnehin in der Defensive liegen.

Der variable Rechtsfuß soll von der BVB-Scoutingabteilung intensiv beobachtet worden sein und es besteht wohl auch „regelmäßiger Kontakt“ zwischen dem Bundesligisten und jungen Franzosen mit Wurzeln in Guinea. Doch damit nicht genug: Die Borussia Dortmund Transfergerüchte von „RMC Sport“ sehen den Revierklub im Rennen um den französischen U20-Nationalspieler sogar in der Pole Position.

Simakan als Upamecano-Erbe zu RB Leipzig?

In Straßburg, die auf dem 11. Platz in der Ligue 1 zu finden sind, hat Simakan noch einen Vertrag bis 2023. Dem Vernehmen nach, soll Racing Club mindestens 20 Millionen Euro Ablöse für ihr begehrtes Eigengewächs verlangen.

Denn in der Transfermarkt Gerüchteküche werden neben dem BVB auch noch der AC Mailand und RB Leipzig als Interessenten aufgeführt. Bei den Roten Bullen könnte Mohamed Simakan gemäß der RB Leipzig Transfergerüchte die Nachfolge seines Landsmanns Dayot Upamecano antreten, der seinerseits u.a. mit Bayern München in Verbindung gebracht wird.

Borussia Dortmund flirtet mit Arsenal-Juwel Bukayo Saka

Zurück zum BVB, der darüber hinaus in der Premier League auf Talentjagd gehen könnte. Der Tabellenzweite der Bundesliga streckt offenbar seine Fühler nach Bukayo Saka aus. Der 18-Jährige ist eine der positiven Entdeckungen in dieser Saison und hat sich beim FC Arsenal einen Stammplatz erobert. 18 Liga-Einsätze (3 Vorlagen) hat der Shootingstar zu Buche stehen, vornehmlich als Linksverteidiger.

Das scheint dem pfeilschnellen und technischer versierten Bukayo Saka nur bedingt zu schmecken. Schließlich ist das Eigengewächs der Gunners auf der linken offensiven Außenbahn zu Hause. Nicht der einzige Grund, warum der 1,78 Meter große Linksfuß mit einem Abschied liebäugeln soll. Denn Arsenal droht als Tabellenneunter ein Verpassen der internationalen Wettbewerbe.

Auch Bayern an Saka dran! Ablöse über 20 Mio. Euro?

In Dortmund habe man den Unmut von Bukayo Saka zur Kenntnis genommen und wittert eine gute Gelegenheit, ein weiteres Top-Talent an Land zu ziehen. Doch natürlich steht der Youngster gleich bei mehreren Top-Klubs auf der Liste. Neben den englischen Branchenführern FC Liverpool und Manchester City soll sich auch der FC Bayern München in der Verlosung befinden. Doch im Werben um vielversprechende Nachwuchskräfte haben die Schwarz-Gelben in der jüngeren Vergangenheit regelmäßig den Zuschlag bekommen, wie nicht zuletzt die Verpflichtungen Jadon Sancho oder Erling Haaland zeigen.

Saka steht bei Arsenal London auch nur noch bis 2021 unter Vertrag, sodass ein BVB Transfer im Sommer denkbar ist. Der Marktwert des gebürtigen Londoners wird mit 20 Millionen Euro taxiert. Das dürfte auch die Mindestablöse sein, die für Saka fällig wird.