Transfergerüchte: Stürmer Muriqi Thema bei Gladbach & Frankfurt?

Sonntag, 30.05.2021 - 10:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Unter dem Strich kann und wird man bei Borussia Mönchengladbach mit der abgelaufenen Saison nicht zufrieden sein. International wird der Klub in der kommenden Spielzeit nicht vertreten sein. Am letzten Spieltag gewann man zwar mit 4:2 beim SV Werder Bremen, da aber der 1. FC Union Berlin etwas überraschend RB Leipzig besiege konnte, werden die Berliner in der Conference League antreten.

Die Fohlen müssen sich jetzt neusortieren und zusammen mit Adi Hütter ein Team auf die Beine stellen, welches die europäischen Plätze angreifen kann. Die Kaderplanung ist in vollem Gange und daher ist es kein Wunder, dass die aktuellen Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte wie Pilze aus dem Boden sprießen.

Verlässt Muriqi Lazio Rom nach nur einem Jahr wieder?

So bringt der kosovarische Sportreporter ein Transfergerücht in Umlauf, das recht interessant ist. Involviert ist dabei Vedat Muriqi, der aktuell bei Lazio Rom in der italienischen Serie A unter Vertrag steht. Erst vor einem Jahr wechselte der Mittelstürmer von Fenerbahce Istanbul nach Italien. Der römische Traditionsverein blätterte ca. 18,5 Millionen Euro für Muriqi hin.

Nach nur einem Jahr könnten sich die Wege allerdings trennen, denn Vedat Muriqi konnte bei Lazio Rom nicht wirklich überzeugen. In der Liga kam er zu einem Treffer in 27 Partien. In der Champions League blieb er torlos und in der Coppa Italia hatte er auch nur einen Torerfolg zu verzeichnen.

Bor. Mönchengladbach heiß auf Muriqi?

Vedat Muriqi ist kein Schlechter, denn vor seinem Wechsel in die ewige Stadt erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend in 36 Partien 17 Tore und legte weitere 7 auf. Gut möglich, dass er an anderer Stelle wieder zur alten Form aufblüht.

Gemessen an seinen Toren dürfte Vedat Muriqi zunächst ein großes Fragezeichen hinterlassen, jedoch gilt er als Wandspieler und mit solch einem Typ Spieler hat Oliver Glasner bereits beim VfL Wolfsburg sehr erfolgreichen Fußball spielen lassen. Der Unterschied: Wout Weghorst wusste zudem auch, wo die Kiste steht. Diese Rolle könnte er auch unter Adi Hütter bei Borussia Mönchenglabdach einnehmen.

Eintracht Frankfurt ebenfalls als Interessent gehandelt

Interesse soll auch Eintracht Frankfurt an Muriqi gezeigt haben, wenn man den Transfergerüchten des besagten Sportreporters Glauben schenken kann! Die Frankfurter Eintracht geht ebenfalls mit einem neuen Trainer in die Saison, sodass die Karten komplett neu gemischt werden.

Und hier könnte der erwähnte Oliver Glasner durchaus eine Rolle spielen, denn der Österreicher hat bewiesen, dass er Spieler verbessern, ihre Leistungsfähigkeit herauskitzeln und motivieren kann. Fraglich ist jedoch, ob sich Eintracht Frankfurt den Spieler leisten kann bzw. möchte, denn mit einem Marktwert von rund 14 Millionen Euro, wird er nicht unbedingt günstig zu haben sein.

Reines Namedropping oder steckt mehr dahinter?

Bei einem Transfer von Vedat Muriqi verdient sein Ex-Klub Fenerbahce Istanbul ebenfalls mit. 5% des Transfererlöses wandert an den Bosporus! Die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte gehen so weit, dass man bereits von einem unterbreiteten Angebot spricht. Bei einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2025 müssten die Hessen sehr tief in die Tasche greifen. Ebenso wie Borussia Mönchenglabdach.

Sein Ex-Klub aus der türkischen Süper Lig soll zudem auch Interesse an einer Rückholaktion des 27-jährigen Mittelstürmers gezeigt haben. Diese Personalie könnte noch spannend werden, jedoch ist dieses Transfergerüchte auch mit Vorsicht zu genießen. Sowohl Borussia Mönchenglabdach als auch Eintracht Frankfurt gelten aus unserer Sicht nicht unbedingt zum Kreise derer, die Muriqi in die Bundesliga holen könnten.