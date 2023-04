Transfergerüchte: Gladbach schielt auf Torjäger Krasso! Auch Mainz & TSG interessiert

Donnerstag, 13.04.2023 - 11:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach steht im Sommer vor einem größeren Umbruch. Unter anderem gilt es Sturmersatz für den wechselwilligen Marcus Thuram zu finden. Dieser könnte aus der Ligue 2 aus Frankreich stammen. Jean-Philippe Krasso von der AS St. Etienne hat es offenbar den Fohlen angetan. Krasso überzeugt mit einer starken Saison, steht allerdings auch bei vielen anderen Klubs auf dem Zettel. Aus der Bundesliga sollen neben Gladbach auch der FSV Mainz und die TSG Hoffenheim Interesse bekunden.

Einige Leistungsträger werden Borussia Mönchengladbach nach der Saison verlassen. Kapitän Lars Stindl, Marcus Thuram und Ramy Bensebaini gehen definitiv zum Nulltarif von Bord. Zudem wird Manu Koné und auch Florian Neuhaus in der Gladbach Gerüchteküche als Abschiedskandidaten gehandelt. Somit besteht nahezu in allen Mannschaftsbereichen personeller Handlungsbedarf.

Jean-Philippe Krasso als Thuram-Erbe nach Gladbach?

Ein möglicher Nachfolger für Top-Torjäger Thuram (13 Tore) könnte Jean-Philippe Krasso werden. Der 25-jährige Ivorer macht in Frankreichs 2. Liga auf sich aufmerksam, ist mit 15 Treffern Führender der Torschützenliste. Zudem hat Krasso in 27 Ligaspielen für die AS St. Etienne noch acht Vorlagen gesammelt.

Mit seinen starken Auftritten für den Ligue 1-Absteiger hat sich der Mittelstürmer auch in den Fokus der Elfenbeinküste gespielt und stieg diese Saison zum Nationalspieler auf (6 Länderspiele/1 Tor). Die entsprechenden Gladbach Transfergerüchte brachte das französische Portal „TeamFootball“ in Umlauf. Der Transfernews zufolge ist Jean-Philippe Krasso allerdings sehr begehrt.

Krasso ist ablösefrei zu haben - auch Mainz 05 & Hoffenheim lauern

Das überrascht nicht. Denn abgesehen von seiner überzeugenden Torquote macht Krasso auch sein Vertragsstatus zu einem attraktiven Transferziel. Der Kontrakt des Torjägers in St. Etienne läuft Ende Juni aus, sodass er ablösefrei auf den Transfermarkt kommt. Die „Verts“ bemühten sich bislang vergebens um eine Verlängerung mit ihrem Leistungsträger, den es allerdings zu einem Erstligisten ziehen soll.

Neben Gladbach wird Jean-Philippe Krasso, dessen Marktwert auf 4 Millionen Euro taxiert wird, noch von weiteren Bundesliga Transfergerüchte begleitet. „TeamFootball“ führt mit der TSG Hoffenheim und dem 1. FSV Mainz 05 zwei weitere Interessenten aus dem deutschen Fußball-Oberhaus aus. Ferner sollen sich auch die belgischen Klubs KRC Genk, Club Brügge und Royal Antwerpen sowie PAOK Saloniki aus Griechenland und Maccabi Haifa aus Israel in Lauerstellung befinden.

Gladbach-Flirt Jean-Philippe Krasso wirklich ein zuverlässiger Knipser?

Einiges an Konkurrenz, die Gladbach im Werben um Krasso in die Schranken weisen müsste. Doch aussichtslos sind die Chancen auf eine ablösefreie Krasso-Verpflichtung der Fohlen keinesfalls. Durchaus denkbar, dass der gebürtige Stuttgarter, der seine gesamte Karriere bislang in Frankreich verbrachte, in der kommenden Saison im Borussia-Park aufschlägt.

Allerdings ist Jean-Philippe Krasso abgesehen von der laufenden Saison nicht wirklich als zuverlässiger Goalgetter in Erscheinung getreten. Mehr als fünf Treffer pro Spielzeit glückten ihm zuvor noch nie. Und der Sprung von der Ligue 2 zur Bundesliga ist ebenfalls kein kleiner, sodass die Erwartungshaltung nicht zu hoch angesetzt werden sollten.