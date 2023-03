Transfergerüchte: Bor. M´Gladbach will YB-Juwel Fabian Rieder - BVB & SGE auch interessiert

Montag, 06.03.2023 - 09:28 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Fabian Rieder ist ein aufgehender Stern am Schweizer-Fußballhimmel, von dem eine Reihe Bundesligisten Notiz genommen haben. Allen voran Borussia Mönchengladbach wird in der Bundesliga Gerüchteküche großes Interesse am Mittelfeldjuwel vom BSC Young Boys nachgesagt. Aber auch Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt mischen unter anderem mit. Rieder selbst liebäugelt mit einem Wechsel ins deutsche Oberhaus.

Auf dem Bundesliga Transfermarkt bahnt sich ein spannendes Wettrennen um Fabian Rieder vom BSC Young Boys an. Zumindest streut der Schweizer „Blick“ entsprechende Bundesliga Transfernews, wonach Borussia Mönchengladbach heiß auf den gerade erst 21 Jahre alt gewordenen Akteur aus Bern ist.

Heiß umworben - Auch BVB, Eintracht & Bayer wollen Gladbach-Flirt Rieder

Doch die Liste der Interessent am variablen Linksfuß ist lang. Der Transfernews zufolge steht Rieder auch bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim auf dem Zettel. Darüber hinaus ranken sich Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um den jungen Schweizer, der bei der WM in Katar sein Debüt für die Nati feierte und in zwei Gruppenspielen zum Einsatz kam.

Also reichlich Konkurrenz für die Gladbacher. Wollen die Fohlen Fabian Rieder in den Borussia-Park lotsen, müssen sich die Borussen ordentlich strecken. Wenngleich Schweizer Spieler bei Borussia Mönchengladbach durchaus eine gewisse Tradition haben. Mit Torwart Jonas Omlin und Verteidiger Nico Elvedi stehen aktuell zwei Akteure aus der Alpenrepublik beim VfL unter Vertrag, weitere prominente Ex-Gladbacher Schweizer Herkunft sind etwa Granit Xhaka oder Yann Sommer.

Bern-Juwel Rieder als Koné-Ersatz nach Gladbach?

Die Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte um Fabian Rieder sind durchaus plausibel. Schließlich steht der Traditionsklub im Sommer vor einem großen Umbruch und Rieder könnte etwa in die Fußstapfen des umworbenen Manu Koné treten.

Aber auch bei Eintracht Frankfurt wird im Mittelfeldzentrum mit dem als sicher geltenden Abschied von Daichi Kamada eine Planstelle frei. Die BVB Transfergerüchte um den aufstrebenden Schweizer sowie das kolportierte Interesse von Bayer Leverkusen sind ebenfalls nicht zu verachten. Lediglich die abstiegsbedrohten Hoffenheimer dürften im Rieder-Poker schlechte Karten haben.

Fabian Rieder zieht es in die Bundesliga

Das Objekt der Begierde lässt die „Blick“ wissen, dass für ihn ein Bundesliga Transfer im Sommer besonders reizvoll ist: „Ich verfolge die Bundesliga seit ich ein Kind bin, aber ich bin auch offen für andere Ligen. Die Premier League beispielsweise. Aber wenn ich wählen könnte, wär’s die Bundesliga. Aber ich weiß, dass es kein Wunschkonzert ist.“

Bei seinem Jugendklub YB Bern schaffte Fabian Rieder vor zwei Jahren den Sprung zu den Profis, mittlerweile ist er eine feste Größe im offensiven Mittelfeld des Schweizer Topklubs. In der laufenden Saison hat der gebürtige Berner in 29 Pflichtspieleinsätzen 13 Scorerpunkte (5 Tore, 8 Vorlagen) gesammelt und seinen Marktwert auf 10 Millionen Euro hochgeschraubt. Ein zweistelliger Millionenbetrag müsste auch schon geboten werden, damit Bern sein Eigengewächs, dass noch bis 2025 Vertrag hat, im kommenden Sommer die Wechselfreigabe erteilt.