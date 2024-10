Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach vor Verkauf von Kleindienst?

Mittwoch, 30.10.2024 - 11:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Muss Borussia Mönchengladbach seine Lebensversicherung im Sommer nach nur einem Jahr schon wieder verkaufen? Es geht um Tim Kleindienst, der vor fast 4 Monaten für rund 7 Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim an den Niederrhein wechselte und seitdem sportlich gesehen, einen riesigen Sprung hinlegte.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, könnte dieses Szenario durchaus zutreffen, denn der Traditionsklub ist in Sachen Finanzen nicht wirklich auf Rosen gebettet. Bereits bei der Verpflichtung des Mittelstürmers musste Sport-Geschäftsführer Roland Virkus innerhalb des Klubs förmlich um seine Verpflichtung betteln, da die geforderte Ablösesumme nicht einfach so aus dem Ärmel geschüttelt werden konnte.

Borussia M´Gladbach ist auf Transfer-Plus angewiesen

Die Gladbacher sind auf Einnahmen angewiesen und müsste ein Transfer-Plus erzielen. Dabei könnte es auch ans Tafelsilber gehen, auch wenn Tim Kleindienst mit seinen 29 Jahren nicht zu den Jüngsten des Teams gehört. Seine Entwicklung hingegen, tut es keinen Abbruch. Schon bei seinem Wechsel aus Heidenheim zu den Fohlen betrug sein Marktwert rund 6 Millionen Euro, welchen er mittlerweile auf 8 Millionen Euro hochschrauben konnte.

Der Kleindienst-Transfer hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, denn in der Bundesliga stand der Mittelstürmer bis dato in allen 8 Partien über die volle Spielzeit auf dem Platz. Dabei erzielte er bereits 6 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Aktuell steht Borussia Mönchengladbach auf dem 11. Platz – auch aufgrund der Treffsicherheit von Kleindienst.

Leistungsträger unter Seoane

Seine Leistungen rief auch Bundestrainer Julian Nagelsmann auf den Schirm, der den 29-jährigen in die Nationalmannschaft berief (2 Einsätze). Der gebürtige Jüterboger dürfte in der Form seines Lebens sein und seine Marktwertentwicklung treibt er damit gleichzeitig voran. Aufgrund der finanziellen Lage, in der sich Borussia Mönchengladbach befindet, kommt man bei einem passenden Angebot kaum umher, als Kleindienst gehen zu lassen.

BMG-Trainer Gerardo Seoane hat nur lobende Worte für den Stürmer parat: „Tim ist ein positiver, mutiger Typ, der das auch ausstrahlt und alle mitzieht. Das ist ein wichtiger Faktor.“ Tim Kleindienst ist ein absolut wichtiger Faktor im System von Seoane und ein möglicher Abschied wäre nur schwer zu verdauen, doch genau das könnte im nächsten Sommer zur Realität werden.

Gladbach hält die Zügel in der Hand

Die Zügel bei einem möglichen Verkauf von Tim Kleindienst hält Borussia Mönchengladbach in den Händen, denn der Vertrag des beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Angreifers hat noch eine Gültigkeit bis zum Sommer 2028. Über eine Ausstiegsklausel ist derzeit nichts bekannt.

Das bedeutet, dass die BMG-Verantwortlichen seine Ablöse selbst bestimmen könnten. Sollte sich der deutsche Nationalspieler weiterhin so stark präsentieren, dürfte auch sein Marktwert weiter nach oben schnellen. Potenzielle Interessenten dürften ihn jetzt schon auf dem Schirm haben. Fraglich ist nur, wie lange man ihn im Borussia-Park halten kann.