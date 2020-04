Transfergerüchte: Bor. Mönchengladbach buhlt um Paderborns Streli Mamba

Samstag, 18.04.2020 - 14:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Wege zwischen Streli Mamba und dem SC Paderborn 07 könnten sich in diesem Sommer trennen. Der Bundesligaaufsteiger läuft Gefahr, den 25-jährigen bei einem Abstieg in die 2. Liga nicht halten zu können. Und so unrealistisch ist dieses Szenario auch nicht. Zwar pausiert die Bundesliga aktuell aufgrund der Corona-Krise, aber auch nach der Fortsetzung des Spielbetriebs wird es für die Jungs von Trainer Steffen Baumgart nicht unbedingt einfacher.

Paderborn steht aktuell auf dem letzten Platz. Sechs Punkte Rückstand auf den 16. Fortuna Düsseldorf! Der Klassenerhalt ist fast nicht mehr machbar! Zeit also, sich auch mit dem Kader für die kommende Saison zu beschäftigen.

Streli Mamba für Paderborn 07 noch zu halten?

Das macht man anscheinend auch schon bei Borussia Mönchengladbach, wo man sich laut Informationen der „Bild“ Gedanken um Streli Mamba macht. Der Mittelstürmer hat sich vor allem mit seinen zwei Treffern im Hinspiel bei Borussia Dortmund auf die Zettel einiger Scouts gespielt. Die Transfermarkt Gerüchteküche hat das Transfergerücht ebenfalls aufgenommen und so wird über das Interesse von Borussia Mönchengladbach spekuliert.

Mamba ist ein Phänomen, denn der gebürtige Göppinger spielte vor einem Jahr noch bei Energie Cottbus in der 3. Liga, ehe er sich dem SC Paderborn 07 anschloss und mit ihnen in der Bundesliga um den Klassenerhalt spielt. So kommt der 1,74m große Stürmer in der Bundesliga auf 5 Treffer und 2 Torvorlagen. Im DFB-Pokal gelang ihm zudem ein weiteres Tor.

Max Eberl hofft auf Schnäppchen – Mamba günstig zu haben?

Zu seinen Stärken gehört seine Schnelligkeit, an der er unbedingt nach seinem überstandenen Sehnenanriss arbeiten muss. Streli ist seit Ende Februar verletzt, soll aber Mitte Mai wieder auf dem Platz stehen. Gut möglich, dass es die letzte Saison im Dress der Paderborner ist, wenn man den Paderborn Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Streli Mamba würde bestens ins Anforderungsprofil der Gladbacher passen, denn er ist noch entwicklungsfähig, schnell und recht treffsicher. Zudem dürfte die Ablösesumme vergleichsweise gering ausfallen, denn der Marktwert des Mittelstürmers liegt aktuell bei 1,6 Millionen Euro. Geschuldet durch die Corona-Krise ist auch sein Marktwert gesunken, was Max Eberl in die Hände spielen dürfte.

Auch Gladbach muss sparen

Eberl gegenüber der Bild: „Im Moment stehen andere Dinge als Transfers und Vertragsgespräche im Vordergrund. Aber ich glaube schon, dass sich der gesamte Markt durch Corona deutlich enthitzen wird.“ Das bedeutet auch, dass ein Abgang von Denis Zakaria, der mit einigen Klubs aus der englischen Premier League in Verbindung gebracht wurde, wahrscheinlich vom Tisch sein könnte.

Borussia Mönchengladbach hatte vor der Pandemie damit gerechnet, rund 40 bis 50 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler kassieren zu können. Aber auch in England sitzt das Geld seit der Krise nicht mehr so locker. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass selbst die Fohlen-Elf nicht mit teuren Transfers verstärkt werden kann. Streli Mamba passt also gut ins Profil und wäre eine absolute Alternative!