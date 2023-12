Transfergerüchte: Gladbach will Hannes Wolf verscherbeln & Ibrahim Osman als Ersatz

Donnerstag, 14.12.2023 - 10:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im Winter will Borussia Mönchengladbach einen Schlussstrich unter das Missverständnis Hannes Wolf ziehen. Die Fohlen wollen den Linksaußen unbedingt loswerden und haben bereits einen Ersatz im Visier. Ghana-Juwel Ibrahim Osman vom FC Nordsjaelland hat es Gladbach offenbar angetan, die sich angeblich mit dessen Arbeitgeber „im Austausch“ befinden.

Borussia Mönchengladbach ist jedes Mittel recht, um Hannes Wolf von der Gehaltsliste zu bekommen und sich dessen Salär von rund 1,5 Millionen Euro zu sparen. Laut einer Gladbach Transfernews ist der VfL sogar bereit, den Flügelstürmer, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, in der kommenden Transferperiode im Januar zum Nulltarif abzugeben. Der Ersatz könnte aus Dänemark kommen.

Wechselt Ibrahim Osman von Nordsjaelland zu Gladbach?

Denn wie es in den Borussia Mönchengladbach Transfergerüchten weiter heißt, hat Ibrahim Osman das Interesse der Borussia geweckt. Das 19-jährige Offensivtalent hat beim FC Nordsjaelland eine bemerkenswerte Entwicklung genommen und sich so auf den Gladbacher Radar gespielt.

Osman war erst Anfang des Jahres aus seiner Heimat Ghana in den hohen Norden Europas gewechselt. Nach einem halben Jahr der Akklimatisation zählt der pfeilschnelle Linksaußen nun beim dänischen Erstligisten zum Kreis der Stammspieler. In der laufenden Saison bestritt Ibrahim Osman 28 Pflichtspiele, in der er fast immer in der Startelf stand und dabei vier Treffer und fünf Vorlagen verbuchte. Dabei sammelte der Teenager, der Ende November 19 wurde, mit Nordsjaelland in der Conference League auch internationale Erfahrung.

Vereine „im Austausch“ - Gladbach Transfer von Osman bahnt sich an

Die Gladbach Transfernews um Ibrahim Osman sind offenbar auch schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Laut der Boulevardzeitung befindet sich der Bundesligist und der FC Nordsjaelland wegen eines Gladbach Transfers von Osman seit dieser Woche „im Austausch“.

Mit Ibrahim Osman, um den sich in der Vergangenheit auch vage BVB Transfergerüchte rankten, würde die Borussia vom Niederrhein einen talentierten Außenstürmer bekommen, der aufgrund seiner Schnelligkeit, Dribbelstärke und Beidfüßigkeit das passende Rüstzeug mitbringt. Wie lange der Vertrag von Osman, der beide offensiven Außenbahnen und das Sturmzentrum bekleiden kann, in Nordsjaelland noch Gültigkeit besitzt, ist jedoch ungewiss.

Osman als Nachfolger für Transferflop Hannes Wolf

Wie eingangs erwähnt, könnte Ibrahim Osman Im Borussia-Park den Kaderplatz von Hannes Wolf einnehmen. Fest steht schon jetzt, dass der Österreicher als einer der größten Flops in der Gladbacher Transferhistorie eingehen wird. Für Wolf, der 2020 als absoluter Wunschspieler des damaligen Trainers Marco Rose kam, überwies Gladbach insgesamt 11 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig.

Diese Summe wurde Hannes Wolf bei Borussia Mönchengladbach nie gerecht. Er war zu keinem Zeitpunkt Stammspieler, stand bei 69 Pflichtspieleinsätzen (5 Tore, 3 Vorlagen) lediglich 20-mal in der Anfangsformation und wurde zudem vom Verletzungspech verfolgt. In dieser Saison blieb Wolf, dessen Marktwert von einst 12 Mio. auf aktuell 2 Mio. Euro abgestürzt ist, sogar gänzlich ohne Einsatzminute.