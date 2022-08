Transfergerüchte: Borussia Mönchengladbach - Was läuft da mit Julian Draxler?

Donnerstag, 18.08.2022 - 09:41 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Borussia Mönchengladbach will bis zum Ende der Transferperiode die Offensive verstärken. In der Gladbacher Gerüchteküche werden aktuell einige prominente Namen gehandelt. Nun ist wohl auch Julian Draxler ein Thema bei der Borussia. Bei Paris St. Germain steht der Offensivakteur auf der Abschussliste, die Bundesliga ist das bevorzugte Ziel von Draxler. Wird es Gladbach?

In Frankreich machen wilde Borussia Mönchengladbach Transfergerüchte die Runde. Wie das Portal „Jeunesfooteux“ vermeldet, sollen die Fohlen an einer Verpflichtung von Julian Draxler arbeiten. Erste Schritte für einen Gladbach Transfer seien auch schon eingeleitet. So haben die VfL-Verantwortlichen um Manager Roland Virkus wohl auch schon eine lose Anfrage an die Entourage des Offensiv-Allrounders geschickt.

Gladbach soll lauern: Julian Draxler liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Fakt ist, dass Julian Draxler bei Paris St. Germain keine Perspektive mehr hat. Neu-Trainer Christophe Galtier hat für den 28-Jährigen keine Verwendung mehr und ihm wie einer Reihe weiterer Aussortierter wurde nahegelegt, sich einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Ein Tapetenwechsel ist für Draxler naheliegend, zumal sich der DFB-Kicker auch mit Blick auf die WM 2022 noch eine gute Ausgangslage schaffen will.

Über mangelndes Interesse muss sich Draxler, der bei PSG noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, nicht beklagen. Er ist vornehmlich Bestandteil von Premier League Transfergerüchten, doch England reizt den Flügelstürmer nicht sonderlich. Laut „Le Parisien“ zieht es Julian Draxler. Der 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Paris wechselte, in die Bundesliga zurück.

Leiht Gladbach Draxler von PSG aus?

Glaubt man der Gladbach Transfernews von „Jeunesfooteux“ öffnet sich nun im Borussia-Park eine Tür für Draxlers Bundesliga-Comeback. Ein Kauf ist für die Borussia aber nicht realistisch, stattdessen wird im Bericht über eine Leihe mit Kaufoption spekuliert.

Allerdings stehen die Gladbach Transfergerüchte um Julian Draxler, dessen Marktwert auf 18 Millionen Euro taxiert wird, auf äußerst wackligen Beinen. Der Rechtsfuß müsste zum einen zu großen Gehaltseinbußen bereit sein, da ihm Gladbach nicht ansatzweise sein fürstliches PSG-Salär zahlen kann. Selbst wenn die Borussia diesen €25 no deposit Bonus aktivieren und reichlich beim Gambling absahnen würde, ist ein Wechsel von Draxler an den Niederrhein ein unwahrscheinliches Szenario.

Draxler zu Gladbach schwer vorstellbar - Auch Zirkzee & Sörloth im Gespräch

Zumal Gladbach auch das internationale Geschäft verpasste und somit in dieser Saison nicht am Europapokal an den Start geht. Spielerisch wäre der technisch versierte Offensivmann sicherlich ein interessanter Kandidat für Gladbach-Coach Daniel Farke, doch ein Wechsel von Julian Draxler nach Gladbach ist schwer vorstellbar.

Ansonsten ranken sich um Borussia M’gladbach aber noch weitere Bundesliga Transfergerüchte. So sind etwa Joshua Zirkzee vom FC Bayern und Alexander Sörloth von RB Leipzig als neue Stürmer im Gespräch. Angeblich will Gladbach bis zur Schließung des sommerlichen Transfermarkts am 1. September noch zwei Angreifer unter Vertrag nehmen. Im Gegenzug könnte Marcus Thuram die Fohlen noch verlassen.