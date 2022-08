Transfergerüchte: Borussia Dortmund - Wird Umar Sadiq der Haller-Ersatz?

Donnerstag, 04.08.2022 - 10:50 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Die Stürmersuche von Borussia Dortmund lässt die Bundesliga Gerüchteküche brodeln. Mit Umar Sadiq taucht nun ein neuer Name auf, der beim BVB den schwer erkrankten Sébastien Haller ersetzen soll. Sadiq konnte seine Torjäger-Qualitäten beim spanischen Zweitligisten UD Almeria unter Beweis stellen, allerdings schwirren realitätsferne Ablöseforderungen durch den BVB-Kosmos.

Bis Ende nächste Woche will Borussia Dortmund einen Ersatz für Sébastien Haller präsentieren. Der 30 Millionen-Neuzugang und Haaland-Erbe fällt aufgrund eines Hodenkrebserkrankung monatelang aus. Nachdem in der BVB Gerüchteküche zuletzt prominente Namen wie Memphis Depay, Edinson Cavani oder Anthony Modeste gehandelt wurden, ist die Kandidatenliste nun mit Umar Sadiq um einen Stürmer reicher.

Passt ins Profil: BVB angeblich mit Angebot für Almeria-Torjäger Sadiq

Die BVB Transfergerüchte um den 25-jährigen Nigerianer brachte das Portal „OwnGoal Nigeria“ in Umlauf. Demnach basteln die Westfalen intensiv an einem Borussia Dortmund Transfer von Umar Sadiq und sollen UD Almeria auch schon ein Angebot unterbreitet haben. Angesichts seiner körperlichen Voraussetzungen und Torquote scheint Sadiq auch ein idealer Kandidat.

Denn der 1,92 Meter große Sturmtank ist ein klassischer Neuner und ähnelt damit von seinen Anlagen Sebastién Haller. Zudem markierte Sadiq in der abgelaufenen Saison 18 Treffer in 36 Spielen in Spaniens 2. Liga, wobei er außerdem noch zwölf Vorlagen verbuchte. Damit hatte der siebenfache Nationalspieler Nigerias großen Anteil an der Rückkehr von UD Almeria in die La Liga.

Borussia Dortmund: 25 Mio. Ablöse für Umar Sadiq im Gespräch

Umar Sadiq heuerte vor zwei Jahren von Partizan Belgrad kommend in Almeria an und sammelt seither stolze 60 Scorerpunkte (41 Tore, 19 Vorlagen) in 81 Pflichtspielen für die Andalusier. Überzeugende Werte, was den robusten Afrikaner, der bislang schon für acht verschiedene Klubs auf Torejagd (u.a. AS Rom, Glasgow Rangers) ging, sicherlich zu einem interessanten BVB-Flirt macht.

Doch die Borussia Dortmund Transfergerüchte um Sadiq sind mit Vorsicht zu genießen. Zumal in der BVB Transfernews die Rede von einer Ablöse von 25 Millionen Euro. Zwar hat der treffsichere Mittelstürmer einen Marktwert von 18 Millionen Euro und ist noch bis 2025 vertraglich an UD Almeria gebunden. Allerdings übertrifft die kolportierte Ablösezahlung das Budget der Schwarz-Gelben für einen temporäre Haller-Ersatz erheblich.

Umar Sadiq: BVB Transfer zu genannten Konditionen utopisch

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Borussia Dortmund für eine Stürmer-Übergangslösung ein finanzielles Gesamtpaket von 10 Millionen Euro zur Verfügung. Darin sind Ablöse und auch das vorgesehene Gehalt enthalten. Sollte UD Almeria von seinen genannten Forderungen nicht signifikant abrücken, ist ein Wechsel von Umar Sadiq in den Signal Iduna Park utopisch.

Darüber hinaus ist die Quelle hinter dieser Borussia Dortmund Transfernews nicht unbedingt als seriös einzustufen. Das Portal beruft sich seinerseits lediglich auf Berichte aus Spanien. Insgesamt recht dünn, sodass der Wahrheitsgehalt dieses Transfergerücht auf ganz wackligen Beinen steht. Dennoch: Aus rein sportlicher Sicht ist Umar Sadiq als passende Haller-Vertretung anzusehen.