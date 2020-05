Transfergerüchte: Dodo & Traoré Thema bei Bayern München? Real will Davies

Montag, 25.05.2020 - 10:38 Uhr

Von: Robert Freiberg

In der FC Bayern München Transfer Gerüchteküche geht es heiß zur Sache. Der Rekordmeister soll mit Flügelflitzer Adama Traoré und dem Rechtsverteidiger Dodo gleich zwei Ersatzkandidaten auserkoren haben, sollten die jeweilige 1A-Lösungen für beide Positionen nicht zu bekommen sein. Zudem weckt Shootingstar Alphonso Davies bei Real Madrid.

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Bayern Ausschau nach einem neuen Verteidiger für die rechte Abwehrseite hält. Wunschspieler ist und bleibt Sergino Dest von Ajax Amsterdam, mit dem sich die Münchner schon seit Winter intensiv befassen. Zwar ist der 19-jährige US-Amerikaner wechselwillig und will seinen niederländischen Arbeitgeber verlassen. Dennoch ist ein FC Bayern Transfer unwahrscheinlich.

Bayern München flirtet wohl erneut Dodo

Schließlich steht Dest auch beim FC Barcelona hoch im Kurs, zu denen sich der Rechtsverteidiger stark hingezogen fühlt. Nun scheinen die Bayern einen Ersatz aus der Schublade zu ziehen: Dodo von Schachtar Donezk! Der Brasilianer war bereits Anfang des Jahres Thema an der Säbener Straße, nun ist das Interesse neu entflammt. Diese FC Bayern Transfergerüchte bringt zumindest „Le10Sport“ in Umlauf. Demnach seien auch schon konkrete Schritte eingeleitet, um den 21-Jährigen aus seinem bis 2022 laufenden Kontrakt aus der Ukraine loszueisen.

Von einer 20 Millionen Euro schweren Offerte des FC Bayern ist die Rede. Jedoch soll Donezk für den technisch versierten Verteidiger 30 Millionen verlangen - wie schon im Januar. Neben den Münchner wird auch Paris St. Germain ein gesteigertes Interesse an Dodo nachgesagt, der beim Scheichklub die Nachfolge des von Borussia Dortmund umworbenen Thomas Meunier antreten könnte.

Ein Winterwechsel von Dodo im Januar Richtung Bayern München scheiterte letztlich an einigen Zweifeln seitens der FCB-Verantwortlichen an der Leistungsfähigkeit des 1,66 Meter großen Südamerikaners. Ob diese nun ausgeräumt sind und die Bayern ihr Werben weiter intensivieren, wird sich zeigen.

FC Bayern Transfergerüchte: Adama Traoré als Plan B für Leroy Sané?

Auch Spekulationen rund um Adama Traoré sind mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Der Offensivstar der Wolverhampton Wanderers, der vornehmlich auf der rechten Außenbahn zu Hause ist, wurde ebenfalls von „Le10Sport“ mit Bayern München in Verbindung gebracht. Der 24-jährige Spanier mit Wurzeln in Mali hat in der diesjährigen Saison der Premier League vier Tore und sieben Vorlagen in 28 Partien für die Wanderers markiert.

Der FC Bayern dürfte bei Traoré aber nur dann in die Vollen gehen, wenn die sich anbahnende Verpflichtung von Leroy Sané noch scheitern sollte. Auch der FC Liverpool soll am Rechtsaußen baggern, der aus der Barca-Jugend stammt und bei den Wanderers noch langfristig bis 2023 gebunden ist. Beim Klopp-Team könnte Adama Traoré das Offensivtrio um Mo Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino entlasten.

Real Madrid träumt von Alphonso Davies

Derweil soll Bayern-Juwel Alphonso Davies Begehrlichkeiten bei Real Madrid wecken, das vermeldet zumindest „Don Balón“. So sollen die Königlichen im 19-Jährigen einen geeigneten Kandidaten für das Marcelo-Erbe sehen. Doch eine Verpflichtung von Davies können sich die Spanier getrost abschminken.

Der Shootingstar hat sich in München unter Trainer Hansi Flick prächtig entwickelt und ist aus der Viererkette kaum noch wegzudenken. Außerdem wurde Kontrakt mit dem pfeilschnellen Kanadier erst im April zu deutlich besseren Bezügen bis 2025 verlängert. Selbst für einen Mondpreis würden die Bayern Alphonso Davies nicht abgeben.