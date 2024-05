Transfergerüchte: Düsseldorfs Tanaka im Visier von Bayer Leverkusen?

Donnerstag, 30.05.2024 - 14:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es war eine Fabel-Saison, die Bayer 04 Leverkusen hinlegte. Als erster Deutscher Meister konnte der Werksklub eine komplette Saison in der Bundesliga ungeschlagen bleiben. Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht, denn die Bayer-Bosse schauen nach vorne und planen längst den Kader für die kommende Spielzeit. Klar ist, dass einige der Titel-Helden es unlängst auf das Radar zahlreicher europäischer Top-Klubs schafften.

Auf der anderen Seite beschäftigt man sich mit möglichen Neuzugängen, die Bayer Leverkusen über den Sommer hinaus verstärken sollen. Wie das japanische Portal „Hochi.News“ berichtet soll sich dabei der Blick auch auf Ao Tanaka richten.

Tanaka verpasst Aufstieg mit Fortuna Düsseldorf

Der japanische Mittelfeldstratege steht aktuell bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag und verpasste mit seinem Klub den Aufstieg in die Bundesliga. Dabei sah es nach dem 3:0-Hinspiel-Erfolg in der Relegation gegen den VfL Bochum bestens aus. Kaum einer hatte damit gerechnet, dass der VfL das Spiel ausgleichen und am Ende durch Elfmeterschießen für sich entscheiden würde.

Nachdem nun klar ist, dass Fortuna Düsseldorf auch in der nächsten Saison in der 2. Liga antreten wird, gab man sich optimistisch. Der nächste Angriff auf die Beletage des deutschen Fußballs geht man an. Doch wird Ao Tanaka dann noch mit an Bord sein? Der 25-jährige wird gemäß aktueller Bayer Leverkusen Transfergerüchte umworben.

Leeds United mit Interesse an Tanaka

Bei den Fortuna besitzt Tanaka allerdings noch einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2025 an den Klub bindet. Bedeutet auch, dass es für Fortuna Düsseldorf wohl die letzte Chance wäre, durch einen Verkauf des Rechtsfußes Kasse zu machen. Bei einem Marktwert von aktuell rund 3,5 Millionen Euro, dürfte die entsprechende Ablöse vergleichsweise nicht zu hoch ausfallen.

Tanaka dürfte jedoch eher einer für die Kaderbreite sein. Fraglich ist, ob er sich selbst in dieser Rolle bei Bayer Leverkusen sähe. Neben dem Werksklub soll auch erneutes Interesse von Leeds United aufbranden. Der Klub verpasste den Aufstieg in die Premier League und wird weiterhin in der Championship (2. Liga Englands) spielen.

Stuttgart, Mainz & Gladbach ebenfalls im Rennen

Trainer Daniel Farke, der zuvor Borussia Mönchengladbach trainierte, soll ein Fan Tanakas sein. Es sind einige Klubs an Ao Tanaka interessiert, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann. Neben Leeds United wird auch der FC Everton als potenzieller Abnehmer gehandelt.

Aus der Bundesliga buhlen wohl Farkes Ex-Klub Borussia Mönchengladbach, der 1. FSV Mainz 05 und der VfB Stuttgart um den japanischen Mittelfeldspieler. Anscheinend hat Tanaka die Qual der Wahl. Klar ist auch, dass er nicht ablösefrei auf dem Transfermarkt wiederzufinden ist.