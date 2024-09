Transfergerüchte: Bayer Leverkusen scoutet Rosenborg-Youngster Nypan

Montag, 16.09.2024 - 10:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt ist seit wenigen Wochen geschlossen und dennoch geht die Kaderplanung beim deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen weiter. Mit Hinblick auf den Winter, wo das nächste Transferfenster seine Pforten öffnet, scheint man sich dahin gehend in Norwegen umzuschauen, wenn man den aktuellen Bayer Leverkusen Transfergerüchten Glauben schenken kann, die der lokale TV-Sender „TV2“ streut.

Interessant aus Sicht des Bundesligisten: Das Objekt der Begierde soll Sverre Nypan sein, der mit seinen 17 Jahren bereits einen Marktwert von satten 9 Millionen Euro aufweist und bei Rosenborg BK gleichzeitig der wertvollste Spieler im Kader ist. Aber auch Manchester United soll am Mega-Talent dran sein.

Nypan bei Rosenborg BK mit herausragenden Leistungen

Sverre Nypan dürfte hierzulande kaum jemand ein Begriff sein, doch in seiner norwegischen Heimat ist er alles andere als unbekannt. Der Mittelfeldspieler wechselte im Winter 2021 von seinem Jugendklub Nardo FK in die Akademie von Rosenborg BK und sollte nur ein Jahr später den Sprung zu den Profis schaffen.

Seitdem bestritt Nypan 51 Partien im Profibereich und erzielte dabei sogar 10 Tore und lieferte indes 10 Vorlagen ab. In der laufenden Spielzeit gehört der Mittelfeldspieler zu den Stammkräften seines Teams. Das Vertrauen in ihm zahlt er mit tollen Leistungen zurück. So kommt der norwegische U21-Nationalspieler auf 19 Einsätze in der Eliteserien (5 Tore / 6 Vorlagen).

Bayer Leverkusen beobachtet Nypan

Und auch in der UEFA Conference League durfte der 1,82 Meter große Teenager bereits in der Quali ran (3 Vorlagen). Wettbewerbsübergreifend kommt er auf 24 Einsätze (5 Tore / 9 Vorlagen). Von seinen Qualitäten sollten sich wohl auch am vergangenen Wochenende Scouts von Bayer Leverkusen ein Bild machen, denn wie besagter TV-Sender berichtet, waren Bayer-Vertreter beim Spiel gegen Lilleström zugegen.

Vor allem seine Polyvalenz dürfte dem Bundesligisten gefallen, denn Nypan kann nicht nur im zentralen und offensiven Mittelfeld eingesetzt werden, sondern eben auch auf der Position des Mittelstürmers. Die meisten seiner Treffer erzielte Sverre Nypan jedoch als zentraler Mittelfeldspieler.

Manchester United streckt Fühler ebenfalls aus

Neben Bayer 04 Leverkusen tauchen auch Manchester United Transfergerüchte auf. Auch deren Vertreter sollen am letzten Wochenende auf der Tribüne gesichtet worden sein. Dem englischen Traditionsklub wird indes nachgesagt, dass man sich mit Sverre Nypan bereits unterhalten haben soll. Eine Entscheidung des Youngster steht allerdings noch aus.

Wie wahr diese Info ist, kann jedoch nicht verifiziert werden. Fakt ist, dass der beidfüßig gleichermaßen stark spielende Nypan wohl nicht mehr allzu lange in seiner norwegischen Heimat auf dem Platz stehen dürfte. Die Liste der Interessenten dürfte zudem nicht kürzer werden. Sollte der Werksklub tatsächlich starkes Interesse an Nypan haben, sollten die ersten Gespräche in Kürze anstehen.