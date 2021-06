Bayer Leverkusen Transfergerüchte: Werksklub buhlt um Union-Star Robert Andrich

Mittwoch, 02.06.2021 - 14:04 Uhr

Von: Robert Freiberg

Macht der Werksklub Robert Andrich schöne Augen? Neue Bayer Leverkusen Transfergerüchte deuten zumindest darauf hin, dass die Rheinländer am Mittelfeld-Abräumer des 1. FC Union Berlin dran sind. Die Spekulationen sind plausibel und der wechselwillige Andrich würde gut zu Leverkusen passen.

Bayer Leverkusen liefert aktuell reichlich Gesprächsstoff in der Bundesliga Gerüchteküche. Nachdem Sport-90 erst gestern über das Interesse der Werkself an Celtic-Verteidiger Kristoffer Ajer berichtete, spielt nun Robert Andrich die Hauptrolle in den neuen Transfergerüchten. Laut „Bild“ bekundet Leverkusen Interesse am defensiven Mittelfeldspieler der Eisernen.

Robert Andrich spielt sich in Fokus von Bayer Leverkusen

Andrich, der seit 2019 seine Schuhe im Stadion An der Alten Försterei schnürt, hat beim 1. FC Union Berlin eine äußerst positive Entwicklung genommen. Der 26-Jährige ist absoluter Leistungsträger und der „Aggressive Leader“ im Team von Urs Fischer. Der gebürtige Potsdamer, der in der Jugend für Hertha BSC spielte, hatte auch in der abgelaufenen Saison großen Anteil am positiven Abschneiden von Union, die sich sensationell für die neugeschaffene Conference League qualifizierten.

Robert Andrich überzeugte dabei aber nicht nur mit seinen kämpferischen Defensivqualitäten, sondern auch durch seine Torgefahr. Fünf Treffer und zwei Vorlage sammelte der rustikale Rechtsfuß in 29 Ligaspielen.

Andrich-Wechsel nach Leverkusen absolut vorstellbar

Das weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz und wohl insbesondere bei Bayer Leverkusen. Zumal diese unter anderem Verstärkung für die Sechser-Position suchen. Eigentlich ist Julian Baumgartlinger im defensiven Mittelfeldzentrum gesetzt. Doch der Österreicher kehrte gerade erst von einem Kreuzbandriss zurück, ist bereits 33 Jahre und hat auch nur noch ein Jahr Vertrag.

Weitere Sechser-Kandidaten sind die beiden Südamerikaner Exequiel Palacios und Routinier Charles Aránguiz, die aber als verletzungsanfällig gelten. Für Robert Andrich wäre ein Bayer Leverkusen Transfer sportlich und finanziell reizvoll und unterm Bayer-Kreuz könnte er sich bei weiterhin guter Entwicklung durchaus in den Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft spielen.

Diese Ablöse winkt Union Berlin für Verkauf von Andrich

Andrich selbst hatte in den letzten Monaten keinen Hehl aus seinen Abschiedsgedanken gemacht. Der 1,87 Meter große Mittelfeldakteur liebäugelte zwar vor allem mit einem Wechsel in die Premier League, wo sich hartnäckig Union Berlin Transfergerüchte mit Aufsteiger Norwich City halten. Aber ein Engagement bei Bayer Leverkusen dürfte er offen gegenüberstehen.

Darüber hinaus besitzt der Kontrakt von Robert Andrich bei den Eisernen nur noch eine Gültigkeit bis Juni 2022. Der bevorstehende Transfersommer wäre für Union Berlin somit die letzte Möglichkeit, mit dem Leistungsträger Kasse zu machen. Dem Bericht zufolge wird über eine Ablösesumme in Höhe von rund 4 Millionen Euro spekuliert. Der Marktwert von Andrich liegt derzeit bei 6 Millionen.

Auch wenn ein Andrich-Abgang für Union Berlin ein großer sportlicher Verlust wäre, hätten die Eisernen immerhin schon einen potenziellen Nachfolger vorrätig. Denn Neuzugang Rani Khedira, der ablösefrei vom FC Augsburg nach Köpenick wechselt, könnte als defensiver Mittelfeldspieler in die großen Fußstapfen von Robert Andrich treten.