Bayer Leverkusen Transfergerüchte: Kommt Celtic-Verteidiger Kristoffer Ajer?

Dienstag, 01.06.2021 - 13:54 Uhr

Von: Robert Freiberg

Mit Kristoffer Ajer befindet sich ein neuer Verteidiger auf dem Radar von Bayer Leverkusen. Die Rheinländer sollen starkes Interesse an den Diensten des Abwehrspielers von Celtic Glasgow bekunden. In der Transfermarkt Gerüchteküche wird bereits über einen Vorstoß der Rheinländer spekuliert. So soll es bereits eine erste Kontaktaufnahme mit dem großgewachsenen Norweger gegeben haben.

In der Abwehrzentrale von Bayer Leverkusen bahnt sich zur kommenden Saison ein größerer Umbruch an. Die gestandenen Innenverteidiger Sven Bender (Karriereende) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad) sind schon weg, zudem werden die Leih-Rückkehrer Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos als Verkaufskandidaten gehandelt. Auch Jonathan Tah, um den sich hartnäckig Transfergerüchte halten, könnte den Werksklub verlassen.

Kristoffer Ajer angeblich absoluter Wunschspieler von Bayer 04

Da überrascht es nicht, dass sich der Werksklub auf dem Transfermarkt nach neuen Defensivkräften umschaut und sich nach dem einen oder anderen Nebenmann für Abwehrchef Edmond Tapsoba umschaut. Ein Kandidat in den Transferplänen von Bayer Leverkusen ist augenscheinlich Kristoffer Ajer, der aktuell bei Celtic Glasgow unter Vertrag steht.

„The Herald“ berichtet, dass Ajer Leverkusens Transferziel Nummer eins sein soll. Befeuert werden die Bayer Leverkusen Transfergerüchte von der schottischen Tageszeitung mit der Aussage, dass die Rheinländer bereits eine erste Kontaktaufnahme mit dem Beraterstamm des 23-Jährige getätigt haben.

Ajer will Celtic wohl verlassen - Zukunft in Leverkusen?

In Schottland rechnet man damit, dass Ajer Abschiedsgedanken hegt und Celtic Glasgow nach fünf Jahren verlassen will, um den nächsten Schritt seiner Karriere zu machen. Der Innenverteidiger, der mit Celtic je dreimal Meister und nationaler Pokalsieger wurde, hat sich bei den Bhoys in den letzten Jahren zu einem unantastbaren Stamm- und Schlüsselspieler in der Defensive gemausert. In der abgelaufenen Saison, die für Celtic als abgeschlagener Zweiter hinter Stadtrivale Rangers unbefriedigend verlief, bestritt der Rechtsfuß 46 Pflichtspiele (2 Tore, 4 Vorlagen).

Ein Wechsel in die Bundesliga dürfte für Kristoffer Ajer zweifelsfrei reizvoll sein. Und da sein Vertrag im Celtic Park Ende Juni 2022 ausläuft, könnte sich Celtic zu einem Verkauf in der bevorstehenden Transferperiode gezwungen sehen. Zumal der 21-fache Nationalspieler bislang keine Anstalten macht, einen neuen Kontrakt bei „Hoops“ zu unterzeichnen.

Kristoffer Ajer für geringe Millionen-Ablöse zu haben

Angesichts eines Marktwerts von 4 Millionen Euro und der kurzen Vertragslaufzeit, erscheint eine Ablöse im unteren, einstelligen Millionenbereich realistisch. Eine Summe, die Bayer Leverkusen trotz Verpassen der Champions League keine allzu großen Kopfschmerzen bereiten.

Doch Ajer ist auch in der Premier League begehrt. Transfergerüchte um ein Interesse von Newcastle United machen seit einigen Wochen die Runde. Nun soll auch Aufsteiger Norwich City seine Fühler nach dem Abwehrrecken ausgestreckt haben. Vorteil Bayer Leverkusen: Der Werksklub unterhält gute Beziehung zu Celtic Glasgow. Im vergangenen Januar verpflichteten die Reinländer Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong für elf Millionen Euro vom 51-fachen Meister Schottlands. Nun könnte es mit Ajer den nächsten Celtic-Verteidiger unters Bayer-Kreuz ziehen.