Transfergerüchte: Leverkusen schielt auf Torwart Philipp Köhn & Talent Cody Drameh

Mittwoch, 16.11.2022 - 10:00 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bayer Leverkusen hat auf dem Transfermarkt offenbar zwei neue Spieler ins Visier genommen. Zum einen wird der Werkself Interesse an Salzburg-Keeper Philipp Köhn nachgesagt, für den aber eine zweistellige Millionen-Ablöse fällig werden könnte. Zum anderen will Leverkusen wohl dem BVB im Werben um den englischen Rechtsverteidiger Cody Drameh Konkurrenz machen.

Sucht Bayer Leverkusen eine neue Nummer 1? Darauf deuten zumindest aktuelle Bundesliga Transfergerüchte vom Bezahlsender „Sky“. Demnach haben die Rheinländer ein Auge auf Philipp Köhn geworfen. Der 24-Jährige ist Stammkeeper bei RB Salzburg und hat beim österreichischen Topklub eine starke Entwicklung genommen. Davon soll auch Bayer 04 sehr angetan sein, heißt es weiter in der Leverkusen Transfernews.

Bayer Leverkusen: RB Salzburg schwebt satte Ablöse für Philipp Köhn vor

Was die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Philipp Köhn befeuert: Der Torwart will gerne nach Deutschland zurückkehren, sodass ein Wechsel zur kommenden Saison ein realistisches Szenario ist. In Salzburg bestreitet Köhn seine zweite Saison als unumstrittener Stammkeeper und hielt in der laufenden Saison in der österreichischen Bundesliga in 16 Partien seinen Kasten neunmal sauber. Die gleiche Anzahl an Gegentreffern kassierte der Schweizer WM-Fahrer, der in Dinslaken geboren wurde, im Saisonverlauf.

Der 1,90 Meter große Schlussmann liebäugelt trotz gültigen Vertrags bis 2025 mit einem zeitnahen Abschied von RB Salzburg. Doch die Roten Bullen haben Köhn ein ordentliches Preisschild umgehängt. 10 Millionen Euro Ablöse schwirren durch die Bayer Leverkusen Gerüchteküche. Der Marktwert des Rechtsfuß‘, der vor allem in Eins-gegen-eins-Situationen seine Stärken hat, wird auf 4 Mio. Euro taxiert.

Hradecky nicht unumstritten: Wird Köhn neuer Bayer-Stammtorwart?

In der Jugend spielte Philipp Köhn für den FC Schalke 04 und VfB Stuttgart, ehe er 2017 zu RattenBall Leipzig wechselte. Ein Jahr später ging es für den Goalie über die Alpen zum RB-Schwesterklub aus Salzburg.

Bei Bayer Leverkusen hat aktuell Kapitän Lukas Hradecky den Status als Nummer eins inne. Doch der Finne leistete sich in der Hinrunde zahlreiche Patzer und ist längst nicht mehr unumstritten. Darüber hinaus läuft im kommenden Sommer der Vertrag von Hradecky-Stellvertreter Andrey Lunev aus. Entsprechend könnte in der BayArena schon bald Bedarf auf der Torwart-Position bestehen.

Transfer-Konkurrenz für BVB: Leverkusen steigt in Poker um Cody Drameh ein

Neben Philipp Köhn wird außerdem noch Cody Drameh in der Bundesliga Gerüchteküche mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Das will zumindest der Transfer-Insider Fabrizio Romano erfahren haben. Um Drameh, 20-jährige Rechtsverteidiger von Leeds United, geisterten zuvor bereits BVB Transfergerüchte. Darüber hinaus sollen auch Newcastle United und OSC Lille um Drameh buhlen.

Der englische U21-Nationalspieler durfte für die „Peacocks“ in dieser Saison zwar erst einmal in der Premier League ran, gilt aber dennoch als großes Talent mit Stammplatz-Potenzial. Der pfeilschnelle und technisch versierte Cody Drameh (Marktwert 3 Mio.) hat in Leeds noch Vertrag bis 2024, dennoch gilt ein Transfer im Winter oder spätestens im Sommer als sehr wahrscheinlich. Sollte es zu einem Bayer Leverkusen Transfer des 1,75 Meter großen Engländers mit Wurzeln in Gambia kommen, könnte Drameh als Backup für Jeremie Frimpong fungieren. Am bisherigen Frimpong-Ersatz Timothy Fosu-Mensah hätte man unterm Bayer-Kreuz dann kaum noch Bedarf.