Transfergerüchte: Union Berlin & VfB Stuttgart heiß auf Fran Tudor?

Samstag, 15.08.2020 - 14:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Transfer Gerüchteküche kommt nicht zur Ruhe. Vor allem der 1. FC Union Berlin war aufgrund seiner Torwartsuche ständig in den Schlagzeilen zu finden. Diese Baustelle konnte mit dem Transfer von Andrea Luthe geschlossen werden. Dass ein weiterer Keeper zu den Eisernen stößt, ist aber nicht ausgeschlossen.

Nun scheint man die Kaderplanung bei den Unionern noch nicht abgeschlossen zu haben, wie die „Bild“ berichtet. Ein Transfergerücht macht derzeit die Runde, die auch den VfB Stuttgart beträfe.

Tudor als Trimmel-Ersatz zu Union Berlin?

Dabei drehen sich die 1. FC Union Berlin Transfergerüchte um Fran Tudor. Der Rechtsverteidiger soll als Ersatz für Christopher Trimmel ins Auge gefasst worden sein! Trimmel selbst hat noch bis 2021 Vertrag bei den Köpenickern und wohl auf lange Sicht als Nachfolger aufgebaut werden.

Tudor ist übrigens der Neffe von Igor Tudor, der mit Kroatien bei der Fußball-WM 1998 Dritter mit Kroatien wurde. Aktuell sollen die Berliner an einem Transfer von Fran Tudor basteln, der momentan Rakow Częstochowa in der ersten polnischen Liga kickt.

Kosta Runjaic schätzt Tudor sehr

Der 24-jährige hat dort noch einen Vertrag bis 2022, welcher vereinsseitig um zwei weitere Jahre verlängert werden könnte. Tudor wäre für die Hauptstädter ein interessanter Mann, da er nicht nur als Rechtsverteidiger agieren könnte, sondern auch als Rechtsaußen eingesetzt werden könnte.

Der Rechtsfuß hat das Kicken in der kroatischen Fußballschule erlernt. Eine Ausbildung, die europaweit sehr geschätzt wird. Kosta Runjaic (Trainer Pogon Stettin), den man in Deutschland als Ex-Trainer vom 1. FC Kaiserslautern oder auch von dem TSV 1860 München kennen dürfte, schätzt Fran Tudor gegenüber der „Bild“ folgendermaßen ein: „Er ist ein feiner Fußballer und mir in der Ekstraklasa sofort aufgefallen. Er ist quirlig, ballsicher, offensiv stark, kann rechts außen und als Rechtsverteidiger spielen. Und mir gefällt, dass er sehr laufstark ist, dazu ist er sehr schnell auf den ersten Metern.“

VfB Stuttgart ebenfalls am Flügelflitzer dran?

Herausragend ist seine Schnelligkeit, wobei ein Top-Speed von 34,85 km/h gemessen wurde. Mit diesem Wert steht er nur knapp hinter den Top10 in der Bundesliga. Schnelligkeit, die man bei Union Berlin gut gebrauchen kann. Kurz bevor Hertha BSC Deyovaisio Zeefuik verpflichtete, sollen die Charlottenburger auch am laufstarken Flügelflitzer dran gewesen sein.

Neben dem 1. FC Union Berlin spuckt die Transfer Gerüchteküche einen weiteren Namen aus, der am Abwehrspieler interessiert sei. So wird der VfB Stuttgart als möglicher Abnehmer gehandelt. Zwei weitere deutsche Klubs, die nicht genannt wurden, sollen indes auch um die Dienste von Tudor (Marktwert 400.000€) buhlen, der im Übrigen auf beiden Flügeln stürmen könnte. Interessant ist er auf jeden Fall. Schauen wir Mal, wer bei ihm zuschlagen wird.