Transfergerüchte: Union Berlin flirtet mit Maik Nawrocki - FC Augsburg mischt mit

Freitag, 21.07.2023 - 14:55 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin rüstet seinen Kader für die erste Teilnahme an der Königsklasse auf. Für die Abwehr haben die Eisernen nun Maik Nawrocki vom polnischen Spitzenklub Legia Warschau ins Auge gefasst. Ein Bundesliga-Rivale will dem FCU den Innenverteidiger mit Bremen-Vergangenheit streitig machen. So soll sich auch der FC Augsburg für Nawrocki interessieren. Genau wie namhafte Klubs aus dem Ausland.

Nachdem sich der 1. FC Union die Dienste von Mittelfeldspieler Lucas Tousart vom Stadtrivalen Hertha BSC gesichert hat, wollen die Köpenicker nun in der Defensive personell nachlegen. Diesbezüglich schwappen interessante Union Berlin Transfergerüchte aus Polen herüber.

Union Berlin heiß auf Legia-Stammkraft Maik Nawrocki

Denn geht es nach den Informationen des Journalisten Tomasz Wlodarczyk, steht Maik Nawrocki bei Union Berlin auf der Liste. Der Innenverteidiger wäre die gesuchte Verstärkung, die sich FCU-Trainer Urs Fischer für das Abwehrzentrum noch wünscht. Aktuell steht der 22-Jährige noch bei Legia Warschau unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier bis 2025 befristet ist.

Beim polnischen Vizemeister ist Nawrocki eine feste Säule im Abwehrverbund. Letzte Saison bestritt der in Bremen geborene Pole 31 Pflichtspiele, in denen er auch vier Ligatore beisteuerte. Seine fußballerische Ausbildung genoss die 1,92 Meter große Abwehrkante bei Werder Bremen, die er allerdings Anfang 2021 Richtung Polen verließ. Bei Legia Warschau hat sich der beidfüßige Innenverteidiger prächtig entwickelt, wie auch seine Marktwertsteigerung auf derzeit 4 Millionen Euro belegt.

Als Uduokhai-Ersatz: Auch FC Augsburg will Maik Nawrocki

Allerdings ist der 1. FC Union Berlin nicht der einzige Interessent an Maik Nawrocki. Auch der FC Augsburg beschäftigt sich der Transfernews zufolge mit dem ehemaligen U-Nationalspieler Polens. Bei den Fuggerstädtern könnte Nawrocki die Nachfolge von Felix Uduokhai antreten, der wiederum bei der SSC Neapel hoch im Kurs steht und auch von vagen Gladbach Transfergerüchten begleitet wird.

Auch im Ausland ist man auf Nawrocki aufmerksam geworden. So sollen mit Celtic Glasgow und Galatasaray Istanbul zwei namhafte Klubs ebenfalls Interesse bekunden. Laut Wlodarczyk tendiert der Abwehrhüne jedoch mit einer Rückkehr nach Deutschland, wo er beim 1. FC Union oder in Augsburg sein Bundesliga-Debüt geben könnte.

Als Szalai-Alternative: Macht Union Berlin bei Nawrocki das Rennen?

In der Union Berlin Gerüchteküche wurden zuletzt bereits andere Innenverteidiger gehandelt. Bei Attila Szalai gehen die Eisernen wohl leer aus. Der 25-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Fenerbahce Istanbul zur TSG Hoffenheim. Zudem brachte die „L’Équipe“ Maxime Estève vom HSC Montpellier bei den Eisernen ins Spiel. Demnach soll auch schon ein Angebot in Höhe von 7 Millionen Euro für den 21-Jährigen eingereicht worden sein.

Ob die Verantwortlichen im Stadion An der Alten Försterei nun aber auf Maik Nawrocki umschwenken, kann nicht ausgeschlossen werden. Auf jeden Fall bleibt die Gemengelage bei Union Berlin spannend.