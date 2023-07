Transfergerüchte: Schnappt sich Union Berlin Torwart Alexander Schwolow?

Mittwoch, 26.07.2023 - 14:15 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Landet nach Lucas Tousart noch ein weiterer Spieler von Hertha BSC beim Stadtrivalen 1. FC Union Berlin? Entsprechende Transfergerüchte machen die Runde, wonach Alexander Schwolow zu den Eisernen wechseln könnte. Der Torwart, der den 1. FCU keine Ablöse kosten würde, könnte als Nummer 2 den Druck auf Stammkeeper Frederik Rönnow erhöhen.

Geht es nach der Transfernews der „Bild“, sind die Union Berlin Transfergerüchte um Alexander Schwolow „heiß“. Der Deal könnte zeitnah über die Bühne gehen. So ist bereits die Rede davon, dass der 31-Jährige nach dem obligatorischen Medizincheck in Berlin, ins Trainingslager der Köpenicker nachreist, die sich noch bis zum 2. August in Österreich befinden.

1. FC Union: Hertha Top-Verdiener Alexander Schwolow ablösefrei zu haben

Für Alexander Schwolow müsste der 1. FC Union keine Ablöse berappen. Denn der 1,90 Meter große Schlussmann und Hertha BSC haben sich im beiderseitigen Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Schwolow hatte beim Absteiger aus dem Olympiastadion noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2025 und zählte zu den Top-Verdienern der alten Dame. 2,5 Millionen Euro Gehalt soll er pro Jahr kassiert haben. Nach dem Abstieg hätte er immer noch ein Salär von 1,5 Millionen Euro kassiert.

Wie es in der Hertha BSC Transfernews weiter heißt, verzichtete Schwolow auf eine Abfindungszahlung. Im Gegenzug darf er die Blau-Weißen ablösefrei verlassen. Und das offenbar in Richtung Alte Försterei.

Alexander Schwolow als Rönnow-Herausforderer zum 1. FC Union?

Beim 1. FC Union plant man dem Vernehmen nach mit Alexander Schwolow als Ersatztorwart. Nachdem die Eisernen ihre etatmäßige Nummer 2 Lennart Grill an den Zweitligisten VfL Osnabrück verliehen haben, überrascht es nicht, dass sich die Verantwortlichen um Manager Oliver Ruhnert und Erfolgstrainer Urs Fischer nach einem neuen Torwart auf dem Transfermarkt umsehen.

Zwar haben die Unioner mit Jakob Busk noch einen Torhüter in der Hinterhand. Doch dem 29-Jährigen fehlt schlicht die Klasse und Qualität, um seinem norwegischen Landsmann Frederik Rönnow ernsthaft unter Druck zu setzen. Hinzukommt, dass der Vertrag von Rönnow nur noch ein Jahr Laufzeit hat.

Update: Wechsel perfekt - Union Berlin verpflichtet Alexander Schwolow

Derweil kann die Liaison zwischen Hertha BSC und Alexander Schwolow als reines Missverständnis bezeichnet werden. Der ehemalige Junioren-Nationalspieler konnte seit seinem 7 Millionen Euro-Wechsel im Sommer 2020 vom SC Freiburg Richtung Spree nie die Erwartungen erfüllen und fiel des Öfteren auch mit Patzern auf. Nicht umsonst hatte Hertha den Torwart, der in drei Jahren 55 Partien für Hertha bestritt und dabei 99 Gegentore kassierte und 14-mal zu Null spielte, vergangene Saison an den FC Schalke 04 verliehen. Auch bei den Knappen lief es für Schwolow unglücklich.

Update: Die 1. FC Union Berlin Transfergerüchte um Alexander Schwolow haben sich bestätigt. Die Eisernen gaben die Verpflichtung des Ex-Herthaners offiziell bekannt. Geschäftsführer Ruhnert sagte über den Neuzugang: „Alexander Schwolow ist ein gestandener Bundesliga-Torwart. Trotz seiner zuletzt nicht einfachen Situation war er schnell bereit, die Herausforderung Union anzunehmen, um selbst zu alter Stärke zurückzufinden. Mit der nötigen Geduld sind wir sicher, dass dies gelingen wird und er unsere Optionen erhöht.“