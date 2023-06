Transfergerüchte: Union Berlin flirtet mit Sturmriese Paul Onuachu

Donnerstag, 08.06.2023 - 15:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Bedient sich der 1. FC Union Berlin beim Premier-League-Absteiger FC Southampton? Zumindest gibt es vage Union Berlin Transfergerüchte, wonach die Eisernen an Mittelstürmer Paul Onuachu interessiert sind. In England entpuppte sich Onuachu als Transferflop, doch seine Torjägerqualitäten hat Goalgetter mehrfach eindrucksvoll bewiesen.

Union Berlin fahndet für die kommende Saison unter anderem nach einem neuen Mittelstürmer. In der Bundesliga Gerüchteküche wurden bereits Spieler wie Victor Boniface gehandelt, nun taucht mit Paul Onuachu ein neuer Name auf. Der 29-Jährige war erst im vergangenen Winter für 18 Millionen Euro vom KRC Genk zum FC Southampton gewechselt.

1. FC Union: 2-Meter-Stürmer Onuachu von Southampton im Visier

Bei den Saints dürfte Paul Onuachu aber nach nur sechs Monate seine Zelte wieder abbrechen. Denn Southampton ist als abgeschlagenes Schlusslicht der Premier League abgestiegen und der Nigerianer entpuppte sich nicht ansatzweise als die erhoffte Verstärkung. In elf Ligaspielen blieb Onuachu ohne Treffer, schmorte oftmals auf der Bank oder gar der Tribüne.

Doch das scheint den 1. FC Union nicht abzuschrecken. Zumindest wenn man den Informationen von Sacha Tavolieri Glauben schenken mag. Bei „Twitter“ lässt der Journalist wissen, dass die Eisernen ein Auge auf Sturmriese Onuachu geworfen haben, der eine stolze Körpergröße von 2,01 Metern misst. Neben Union Berlin werden in der Transfernews auch noch Galatasaray Istanbul und der saudi-arabische Klub Al-Taawon als Onuachu-Interessenten aufgeführt.

Paul Onuachu treffsicher in Belgien! Ein Fall für Urs Fischer?

Dass Paul Onuachu trotz Torflaute in Southampton weiß, wo das Tor steht, hat der Rechtsfuß zuvor beim KRC Genk bewiesen. Für die Belgier markierte Onuachu in der Hinrunde 16 Treffer in 19 Ligaspielen. In der Saison 2021/22 wurde der Sturmtank sogar mit 33 Buden Torschützenkönig der Jupiler Pro League, der ersten belgischen Liga.

Und gerade Union-Coach Urs Fischer hat schon mehrfach gezeigt, dass er Spieler aus einem Tief holen kann und ihnen wieder zu alter Stärke verhilft. Vor diesem Hintergrund wäre der 19-fache Nationalspieler sicherlich ein interessanter Union Berlin Transfer.

Ersetzt Onuachu enttäuschenden Jordan bei Union Berlin

Als etwaiger Nachfolger von Top-Torjäger Sheraldo Becker, dessen Verbleib im Stadion An der Alten Försterei weiter ungewiss ist, wäre Paul Onuachu jedoch nicht zu sehen. Vielmehr ist er ein nahezu identischer Stürmertyp wie der ebenfalls groß gewachsene Jordan (1,91 m). Nicht ausgeschlossen, dass die Ost-Berliner nach dessen mauen Debütsaison (5 Tore in 42 Pflichtspielen) über einen Verkauf von Jordan nachdenken.

Knackpunkt könnte jedoch das Gehalt werden. Der FC Southampton hat Paul Onuachu im vergangenen Januar mit einem hochdotierten 3,5-Jahres-Vertrag bis 2026 ausgestattet. An der Ablöse dürfte ein Union-Transfer hingegen nicht scheitern. Nach dem Abstieg werden sich die Saints zum einen zu signifikanten Zugeständnissen im Ablösepoker um Onuachu, dessen Marktwert mit 17 Millionen Euro angeben wird, bereit erklären. Zum anderen lässt die erstmalige und sensationelle Qualifikation für die Champions League die Kassen der Eisernen ordentlich klingeln und ermöglicht neue