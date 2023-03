Transfergerüchte: Victor Boniface Kandidat beim 1. FC Union Berlin?

Dienstag, 21.03.2023 - 07:07 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Wechselt Victor Boniface von Union zu Union? Zumindest kursieren vage 1. FC Union Berlin Transfergerüchte, wonach der Stürmer von Saint-Gilloise ein Thema bei den Eisernen ist. Kein Wunder, denn in den direkten Europa-League-Duellen betrieb Boniface mächtig Eigenwerbung.

Das der 1. FC Union Berlin im Achtelfinale der Europa League deutlich an Union Saint-Gilloise scheiterte, war auch Victor Boniface geschuldet. Beim 3:3-Hinspiel im Stadion An der Alten Försterei war der Nigerianer bester Mann auf dem Platz und krönte seine Gala mit einem Doppelpack. Auch bei der 0:3-Rückspielpleite der Eisernen überzeugte Boniface. Zwar blieb er ohne Treffer, verbuchte dafür aber eine Vorlage und wusste überdies mit viel Einsatz, Laufstärke und Spielverständnis zu glänzen.

Union-Schreck Victor Boniface hinterlässt bleiben Eindruck beim FCU

Auch als sich schon in der EL-Gruppenphase die Wege der beiden Union-Teams kreuzten, konnte Victor Boniface bleibenden Eindruck hinterlassen. Beim 1:0-Auswärtssieg der Belgier in Köpenick bereitete der 22-Jährige den Siegtreffer stark vor. Im abschließenden Gruppenspiel behielt der 1. FC Union bei Saint-Gilloise mit 1:0 die Oberhand, wobei der belgische Vizemeister bereits als Gruppensieger feststand und Boniface erst zur Halbzeit eingewechselt wurde.

Dennoch: Mit insgesamt vier direkten Torbeteiligungen und durchweg starken Leistungen konnte Victor Boniface bleibenden Eindruck bei FCU-Coach Urs Fischer und allen Unionern hinterlassen.

Boniface würde Union Berlin gut zu Gesicht stehen

Geht es nach der „BZ“, könnte die Bewunderung der Köpenicker in einem Union Berlin Transfer von Victor Boniface münden. Und dem Sensationsdritten aus der Bundesliga würde ein neuer Torjäger zur kommenden Saison gut zu Gesicht stehen. Denn das Toreschießen entpuppt sich nicht gerade als Paradedisziplin der Eisernen.

Mit 38 Ligatreffern stellt der FCU gemeinsam mit Tabellennachbar SC Freiburg die harmloseste Offensive in der oberen Hälfte der Bundesliga Tabelle. Zudem ist Boniface, der als wuchtiger, schussstarker, aber auch technisch versierter Stürmer zu bezeichnen ist, kein Unbekannter in der 1. FC Union Gerüchteküche.

Victor Boniface schon 2022 Thema beim 1. FC Union

Laut der Boulevardzeitung hatten die Rot-Weißen schon im vergangenen Sommer ein Auge auf den athletischen Rechtsfuß. Doch Boniface wechselte für 2 Millionen Euro Ablöse schließlich vom norwegischen Erstligisten FK Bodø/Glimt zu Union SG. Für Bodø markierte der Boniface zuvor 23 Treffer in 66 Pflichtspielen und befand sich im Visier der Eisernen. In Belgien konnte der 1,89 Meter große Angreifer vor allem auf internationaler Bühne und mit fünf Toren in acht Europa-League-Spielen für Aufsehen sorgen. In der nationalen Meisterschaft, der Jupiler Pro League, stehen derweil zwölf Torbeteiligungen nach 27 Partien zu Buche (7 Tore, 5 Vorlagen).

Vertraglich ist Boniface, der als Stürmertyp an den Ex-Unioner Taiwo Awoniyi erinnert, noch bis 2026 an Saint-Gilloise gebunden, die zudem eine Option auf ein weiteres Jahr haben. Der Marktwert von Boniface stieg auf 4 Millionen Euro, Tendenz steigend. Keinesfalls ausgeschlossen, dass sich die Union Berlin Transfergerüchte um Boniface in den kommenden Wochen erhärten, wenngleich der Mittelstürmer auf dem Transfermarkt ein heiß begehrtes Objekt sein wird.