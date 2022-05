Union Berlin Transfergerüchte: Gute Chancen bei Vitesse-Kapitän Danilho Doekhi

Freitag, 13.05.2022 - 09:03 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Union Berlin hat einen neuen Innenverteidiger an der Angel. Gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte aus den Niederlanden sieht es stark danach aus, dass sich Danilho Doekhi von Vitesse Arnheim den Eisernen anschließen wird. Im Werben um den aufstrebenden Abwehrrecken scheinen sich die Köpenicker gegen die Glasgow Rangers durchzusetzen.

Am letzten Spieltag kann Union Berlin das Ticket für die Europa League fixieren, aber auch vom Transfermarkt gibt es positive Nachrichten. So gilt der Hauptstadtklub im Poker um Danilho Doekhi als großer Favorit. Das weiß zumindest „De Telegraaf“ zu berichten. Laut der renommierten Tageszeitung geht die klare Tendenz des Innenverteidigers von Vitesse Arnheim in Richtung Union Berlin Transfer.

Ablösefrei zu haben - Danilho Doekhi als nächster Union Transfercoup?

Sollten sich die 1. FC Union Transfergerüchte bewahrheiten, muss man Union-Manager Oliver Ruhnert zu einem weiteren Transfercoup gratulieren. Denn der 23-jährige Doekhi hat in den letzten vier Jahren in Arnheim eine starke Entwicklung genommen. Beim Tabellensechsten der Eredivisie ist robuste Abwehrspieler nicht nur eine unantastbare Säule und absoluter Stammspieler.

Darüber hinaus verfügt der 1,90 Meter große Rechtsfuß über Führungsqualitäten und bekleidet bei Vitesse seit dieser Saison das Kapitänsamt. Und was Danilho Doekhi, dem eine Zukunft in der niederländischen Nationalelf zugetraut wird, zudem reizvoll macht, ist sein Vertragsstatus. Denn Doekhi, dessen Marktwert auf 3 Millionen Euro geschätzt wird, kann aufgrund seines Ende Juni auslaufenden Kontrakts ablösefrei wechseln.

Danilho Doekhi: Union Berlin sticht wohl Glasgow Rangers aus

Laut der Union Berlin Transfernews aus den Niederlanden wollen die Rot-Weißen die Verpflichtung nach dem letzten Ligaspiel gegen den VfL Bochum im Stadion An der Alten Försterei zügig unter Dach und Fach bringen. Nach aktuellem Stand spricht alles dafür, dass der 1. FC Union das Rennen um Doekhi gewinnt.

Keine Selbstverständlichkeit. Schließlich sollen auch die Glasgow Rangers um die Dienste des gebürtigen Rotterdamers buhlen. Doch die Eisernen stechen den schottischen Traditionsklub und Europa-League-Finalisten allem Anschein nach aus, da es Danilho Doekhi in die Bundesliga zieht.

Doekhi als Nachfolger von Timo Baumgartl?

Der junge Niederländer, der ein Neffe des ehemaligen Oranje-Stars Winston Bogarde ist, stammt aus der Jugend von Excelsior Rotterdam und durchlief anschließend zwischen 2016 bis 2018 die legendäre Akademie von Ajax Amsterdam. Den Durchbruch meisterte Doekhi allerdings bei Vitesse, die ihn 2018 für 250.000 Euro verpflichteten. In der laufenden Saison absolvierte der Verteidiger wettbewerbsübergreifend 41 Pflichtspiele, wobei ihm auch 4 Treffer glückten.

Bei Union Berlin könnte Danilho Doekhi die Nachfolge von Timo Baumgartl antreten. Nach dessen Krebserkrankung ist ungewiss, wann er wieder voll einsatzfähig ist. Zudem haben die Eisernen den 26-Jährigen nur bis zum nahenden Saisonende von der PSV Eindhoven ausgeliehen. In der 1. FC Union Gerüchteküche wurde zuletzt auch Amos Pieper von Arminia Bielefeld als potenzielle Abwehrverstärkung gehandelt. Nun scheint die Wahl auf Doekhi gefallen zu sein.