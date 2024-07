Transfergerüchte: Verstärkt Knipser Mahir Emreli den 1. FC Nürnberg?

Mittwoch, 17.07.2024 - 11:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Scheinbar schauen sich die Scouts des 1. FC Nürnberg nach Verstärkungen für die Offensive in Kroatien um, denn die dortigen Medien berichten über das vermeintliche Interesse an Mahir Emreli, der seine Brötchen aktuell in Kroatien bei Dinamo Zagreb verdient. Wahrscheinlich kennen nur die wenigsten den 27-jährigen, der erst vor einem Jahr in die türkischen Süper Lig zu Konyaspor verliehen wurde.

Emreli sucht nun eine neue Herausforderung, wie aus seinem Umfeld zu hören ist. Beim 1. FC Nürnberg könnte er Stefanos Tzimas unterstützen oder gar gemeinsam mit ihm aufs Feld auflaufen. Der Klub sucht derweil nach einem weiteren Mittelstürmer, auch wenn man mit Julian Kania ein vielversprechendes Talent in seinen Reihen hat. Der Youngster hat allerdings einen schweren Stand beim FCN.

Emreli will Dinamo Zagreb verlassen

Erst gestern berichtete Sport-90 über die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte, die den Mittelstürmer mit zahlreichen Klubs in Verbindung bringt. Ganz gleich, wie es mit Kania weitergehen wird, der 1. FC Nürnberg benötigt noch einen Knipser und mit Mahir Emreli könnte dieser gefunden worden sein.

Wie „bakivaxti.az“ berichtet, sollen die FCN-Verantwortlichen ein Auge auf den 27-jährigen geworfen haben. Übereinstimmend wird berichtet, dass er seine Zukunft nicht mehr bei Dinamo Zagreb sieht, sondern sich einer neuen Herausforderung wünscht. Allerdings besitzt der aserbaidschanische Nationalspieler in Zagreb noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, sodass der 1. FC Nürnberg auf jeden Fall eine Ablöse zahlen muss.

Internationale Erfahrung dürfte FCN weiterbringen

Die vergangene Saison verlief für den Mittelstürmer, der im Übrigen auch auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann, sehr ernüchternd. Eine Adduktorenverletzung setzte ihn lange außer Gefecht. Zu Beginn der Spielzeit kam er für die Kroaten regelmäßig zum Einsatz, verpasste dann allerdings den Großteil der Rückrunde.

Er durfte noch mit Dinamo Zagreb in der Qualifikation zur Champions League und Europa League ran, sodass Emreli über internationale Erfahrung verfügt, die sicherlich auch dem 1. FC Nürnberg in die Karten spielen dürfte. Mit seiner Erfahrung könnte er seinen vermeintlich neuen Teamkollegen weiterhelfen. Insgesamt durfte Emreli in der letzten Spielzeit in 24 Partien mitwirken (5 Tore / 5 Vorlagen). Darunter lassen sich auch 4 Einsätze in der Europa Conference League vorfinden.

Emreli mit Torinstinkt – 91 Treffer in 295 Partien

Mahir Emreli weiß, wo das Tor steht, denn in 295 Einsätzen sollten im satte 91 Treffer in den verschiedensten Ligen und Wettbewerben gelingen. Hinzu kommen noch 31 Torvorlagen. Beim 1. FC Nürnberg hofft man auf einen Transfer des Linksfußes, der nach dem Seuchenjahr wieder voll angreifen möchte. Einzig bei der Ablöse müssten sich alle Parteien einigen, denn sein Marktwert liegt aktuell bei circa 800.000 Euro.

Durch den Verkauf von Uzun hätte der Klub die möglichen finanziellen Mittel, um Emreli aus Zagreb ins Max-Morlock-Stadion locken zu können. In den nächsten Tagen dürfte klar sein, in welche Richtung sich dieser potenzielle Transfer bewegen könnte.