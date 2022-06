Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg heiß auf Brügge-Stürmer Michael Krmencik

Donnerstag, 16.06.2022 - 12:05 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Heuert Michael Krmencik beim 1. FC Nürnberg? In Belgien kursieren Transfergerüchte, wonach sich der Club mit einer Verpflichtung des Mittelstürmers des FC Brügge beschäftigt. Bei seinem Noch-Arbeitgeber hat der Tscheche keine Zukunft mehr und soll verkauft werden. Neben Nürnberg sind noch zwei weitere Klubs aus dem Ausland im Rennen.

Der 1. FC Nürnberg will sich offenbar noch mit einem weiteren Mittelstürmer verstärken. Zwar haben sich die Franken zur kommenden Saison die Dienste von Manuel Wintzheimer gesichert, der ablösefrei vom Ligarivalen Hamburger SV kommt. Doch bei den Rothosen konnte der 23-Jährige in der Rolle des Ersatzstürmers auch nur zwei Tore in 31 Pflichtspielen markieren.

1. FC Nürnberg: Auch PAOK Saloniki und Jakarta im Rennen um Krmencik

Nach Informationen von „Het Laatste Nieuws“ könnte nun Michael Krmencik dem 1. FC Nürnberg zu mehr offensiver Durchschlagskraft verhelfen. Denn wie die seriöse Tageszeitung aus Belgien in seiner 1. FC Nürnberg Transfernews berichtet, soll sich der Zweitligist mit dem 29-Jährigen beschäftigen.

Doch der FCN ist nicht der einzige Interessent. Denn auch sein früherer Leihklub PAOK Saloniki (Jan- bis Juni 2021) und etwas überraschend Persij Jakarta aus Indonesien sind an Krmencik dran. Aus diesen drei Transferoptionen will der tschechische Stürmer gemeinsam mit Brügge die beste Option auswählen, heißt es weiter. Der 1. FC Nürnberg dürfte da gute Karten auf den Zuschlag haben.

Michael Krmencik als 6 Mio.-Flop für FC Brügge

Fakt ist, dass Michael Krmencik und der FC Brügge in diesem Sommer definitiv getrennte Wege gehen. Der 1,91 Meter große Sturmtank konnte sich beim belgischen Topklub, die ihn Anfang 2020 für die stolze Ablöse von 6 Millionen Euro von Viktoria Pilsen verpflichteten, nicht durchsetzen und die hohen Erwartungen erfüllen.

In der letzten Saison wurde Krmencik an Slavia Prag ausgeliehen. In seiner tschechischen Heimat fand der Torjäger zunächst zu alter Stärke zurück und erzielte u.a. auch in der Conference League gegen den 1. FC Union Berlin einen Treffer. Doch in der Rückrunde wurde Krmencik von einem Bänderriss im Sprunggelenk außer Gefecht gesetzt. Slavia verzichtete auf die Kaufoption für Krmencik, der für Prag in 21 Pflichtspielen viermal traf.

Ablösepoker: FCN kann bei Krmencik auf Brügge-Zugeständnisse hoffen

Sollten sich die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte bestätigen und die Franken tatsächlich an einer Verpflichtung des erfahrenen Angreifers, der auch 35 Länderspiele (9 Tore) für Tschechien in seiner Vita zu stehen hat, bestätigen, wäre allerdings eine Ablöse fällig. Der Rechtsfuß hat immerhin noch einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro.

Allerdings werden sich Ablöseforderungen des FC Brügge für Michael Krmencik deutlich darunter einpendeln. Dafür sprechen zum einen die kurze Restlaufzeit seines Vertrags von einem Jahr, zum anderen die Tatsache, dass die Blau-Schwarzen Verkaufskandidat Krmencik unbedingt von der Gehaltsliste streichen wollen.