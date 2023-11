Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg, HSV & Kiel heiß auf MSV-Talent Caspar Jander!

Dienstag, 28.11.2023 - 10:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Caspar Jander hat sich beim kriselnden Drittligisten MSV Duisburg zu einer begehrten Transfer-Aktie gemausert. Der 1. FC Nürnberg will sich laut aktueller Medienberichte die Dienste des Mittelfeldtalents sichern, das im Sommer ablösefrei wechseln kann. Allerdings buhlen mit dem Hamburger SV und Holstein Kiel noch zwei ambitionierte Zweitliga-Rivalen der Franken um Jander.

Der 1. FC Nürnberg ist in der 3. Liga auf ein vielversprechendes Mittelfeldtalent aufmerksam geworden. Caspar Jander vom MSV Duisburg weckt großes Interesse beim Club, wie „Sky“ exklusiv zu berichten weiß. Bei den Zebras zählt Jander zu den wenigen Lichtblicken einer bislang verkorksten Saison, muss der Drittligist von der Wedau doch als abgeschlagenes Schlusslicht den Abstieg in die Regionalliga fürchten.

MSV-Talent Caspar Jander: 1. FC Nürnberg winkt ablösefreier Deal

Caspar Jander muss sich um seine sportliche Zukunft jedoch keine Sorgen machen. Allein die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte zeigen, dass der 20-Jährige im kommenden Sommer mit hoher Wahrscheinlichkeit die Karriereleiter weiter emporklettern wird. Was den deutschen U20-Nationalspieler neben seinen spielerischen Fähigkeiten besonders interessant macht, ist dessen Vertragsstatus.

Denn das Arbeitspapier von Caspar Jander beim MSV Duisburg läuft nach der Saison ist, entsprechend könnte ein 1. FC Nürnberg Transfer ablösefrei über die Bühne gehen. Dass Jander seinen Kontrakt in Duisburg verlängert, gilt nahezu als ausgeschlossen. Zumal sich der Rechtsfuß durchaus für höhere Aufgaben empfohlen hat.

FCN-Flirt Jander in Duisburg absolute Stammspieler

In Duisburg glückte Caspar Jander bereits vor zwei Jahren der Durchbruch, in der letzten und laufenden Spielzeit ist er absolute Stammkraft. In dieser Saison stand der gebürtige Münsteraner, der in der Jugend für Preußen Münster, Borussia Dortmund und Schalke 04 spielte, in allen 15 Ligaspielen für den MSV in der Startelf, fast immer für 90 Minuten.

Seine Ausbeute mit einem Tor und zwei Vorlagen mag ausbaufähig sein. Dennoch gehört Caspar Jander in einer katastrophal verlaufenden Saison der Zebras zu den wenigen positiven Erscheinungen. Nicht umsonst ist das Top-Talent des MSV auf dem 2. Liga Transfermarkt äußerst begehrt.

Starke Konkurrenz: Auch HSV & Holstein Kiel schielen auf Jander

Neben dem 1. FC Nürnberg bekunden laut der Transfernews von „Sky“ auch der Hamburger SV und Holstein Kiel konkretes Interesse an Caspar Jander, dessen Marktwert bei 650.000 Euro lieg. Anders als der FCN mischen die beiden Nordklubs im Bundesliga-Unterhaus munter im Aufstiegskampf mit. Allerdings dürfte Jander nicht unbedingt einen Sprung in die Bundesliga anpeilen.

Im Sinne von regelmäßiger Spielpraxis und besserer Chancen auf einen Stammplatz, wäre für den jungen Mittelfeldspieler ein Engagement bei einem Zweitligisten wohl die bessere Wahl, als gleich den Sprung zu einem Erstligisten zu wagen. Ohnehin ist vorerst nicht davon auszugehen, dass die Nürnberg, Kiel und HSV Transfergerüchte um Jander zeitnah auf Temperaturen kommen. Der gefragte Spielgestalter ist in einer komfortablen Situation und dürfte die Wahl dessen künftigen Arbeitgebers nicht überstürzen.