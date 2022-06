Transfergerüchte: 1. FC Magdeburg heiß auf RB-Talent Solomon Bonnah

Mittwoch, 29.06.2022 - 10:51 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Magdeburg streckt seine Fühler nach Solomon Bonnah aus. Der 18-Jährige von RB Leipzig könnte die gesuchte Verstärkung für die rechte Abwehrseite darstellen. Die Transfergerüchte 1. FC Magdeburg um Solomon sind heiß. Denn der Youngster wird bereits zum Probetraining erwartet.

Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart in der 2. Liga könnte der 1. FC Magdeburg noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Denn wie die „Bild“ berichtet, könnte Solomon Bonnah von RB Leipzig zum Zweitliga-Aufsteiger wechseln. Am heutigen Mittwoch soll der junge Rechtsverteidiger beim 1. FCM vorspielen, anschließend könnte es ganz schnell gehen und der Deal vollzogen werden.

Solomon Bonnah schon länger beim 1. FC Magdeburg auf der Liste

Die 1. FC Magdeburg Transfergerüchte um Bonnah sind durchaus plausibel. Zumal auch FCM-Geschäftsführer Sport Otmar Schork keinen Hehl daraus macht, dass die Elbestädter für hinten rechts noch einen neuen Spieler suchen. „Aufgrund der Verletzten und nach dem Abgang von Rechtsverteidiger Henry Rorig werden wir uns natürlich auf dem Markt umschauen und ihn beobachten. Es wird allerdings keine Schnellschüsse geben.“

Ein 1. FC Magdeburg Transfer von Solomon Bonnah wäre kein Schnellschuss. Denn der 1. FCM soll sich schon seit geraumer Zeit mit dem Niederländer befassen. In Leipzig steht Bonnah auch nur noch bis 2023 unter Vertrag.

Bonnah mit Champions League-Einsatz für RB Leipzig

Solomon Bonnah war 2017 von der U17 von Ajax Amsterdam in die Jugendakademie von RB Leipzig gewechselt. In der letzten Saison trainierte U19-Nationalspeiler regemäßig bei den Profis mit und konnte auch schon Profi-Luft schnuppern. Denn in der abgelaufenen Saison kam der flexible Abwehrspieler bei RB in allen drei Wettbewerben jeweils zu einen Kurzeinsatz - in der Bundesliga, DFB-Pokal und sogar in der Champions League.

Ansonsten wurde Bonnah vornehmlich in der A-Jugendmannschaft der Roten Bullen eingesetzt. Mit dem Wechsel zum 1. FC Magdeburg, der als durchaus wahrscheinlich eigestuft werden kann, würde der Rechtsfuß den nächsten Schritt seiner jungen Karriere machen.

Talente-Ausverkauf bei RB Leipzig: Solomon Bonnah wohl der nächste

Der dynamische Solomon Bonnah verfügt über eine gute Spielübersicht und wird als galliger Balleroberer beschrieben. Darüber hinaus ist er variabel einsetzbar und kann alle Positionen in der Viererkette bekleiden. Obwohl nur 1,65 Meter groß, kann Bonnah auch als Innenverteidiger fungieren. In der MDCC-Arena des Zweitligisten aus Magdeburg dürfte er aber vornehmlich als Rechtsverteidiger auflaufen.

Was für einen Abschied von Solomon Bonnah von RB Leipzig und somit für einen 1. FC Magdeburg Transfer spricht, ist die Tatsache, dass die Roten Bullen in diesem Sommer schon einige Talente verkauften, um Platz im Kader zu schaffen. So wurden unter anderem Sidney Raebiger (Greuther Fürth) und Eric Matel (1. FC Köln) abgeben. Solomon Bonnah scheint der nächste zu sein…