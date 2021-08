Transfergerüchte: 1. FC Köln interessiert sich für Tekie – Andersson in die Türkei?

Dienstag, 31.08.2021 - 08:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nur noch wenige Stunden, bis der Transfermarkt in diesem Sommer schließt und der 1. FC Köln scheint sich weiterhin nach Verstärkungen umzuschauen. Erst gestern berichtete Sport-90 über das aktuelle 1. FC Köln Transfergerücht rund um Patrick Roberts, der trotz Vertrag seinen Klub Manchester City ablösefrei verlassen darf.

An ihm sind jedoch auch weitere deutsche Klubs interessiert. Ein Transfer in die Domstadt gilt also nicht unbedingt als sicher. Anders könnte es bei Tesfaldet Tekie aussehen, der laut eigenen Aussagen beim 1. FC Köln auf dem Zettel stehen soll.

Tesfaldet Tekie tatsächlich auf dem Zettel vom 1. FC Köln?

Darüber berichtet auch „Aftonbladet“. Der 24-jährige Mittelfeldspieler kann sich vorstellen, am heutigen Deadline Day bei einem neuen Klub zu unterschreiben und Fortuna Sittard nach zwei Jahren zu verlassen. Der ehemalige schwedische Nationalspieler wäre jemand für das zentrale Mittelfeld, kann aber auch auf der Sechs eingesetzt werden.

Dort hat der Effzeh auf dem ersten Blick keine Baustelle zu schließen, was nicht heißt, dass man in Köln keinen Plan mit Tesfaldet Tekie verfolgt. Der Rechtsfuß wäre wahrscheinlich auch einer für die Breite. Trainer Steffen Baumgart wird sich sicherlich Gedanken um Tekies Rolle gemacht haben, sofern die Angaben des Schwedens stimmen.

Wechsel in die Bundesliga noch heute?

Für Tesfaldet Tekie wäre der Sprung in die Bundesliga seine dritte Auslandsstation, denn bisher spielte er außerhalb Schwedens bei KAA Gent und aktuell für Fortuna Sittard. Dort hat er im Übrigen noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Danach wäre der 1,75m große Mittelfeldspieler ablösefrei zu haben, falls man sich nicht doch noch auf eine Vertragsverlängerung einigen sollte.

Danach sieht es jedoch aktuell nicht aus, obwohl er zum Stammpersonal bei Fortuna Sittard gehört. In dieser Saison durfte er zum Saisonauftakt in beiden Partien über die volle Spielzeit ran. Dabei glückten dem Mittelfeldspieler gar zwei Vorlagen.

FC Utrecht ebenfalls an Tekie dran

Der 1. FC Köln soll indes nicht der einzige Verein sein, der seine Fühler nach Tesfaldet Tekie ausgestreckt haben soll. So wird auch der niederländische Ligakonkurrent FC Utrecht mit dem 24-jährigen in Verbindung gebracht. Die Chancen für einen Verbleib bei Sittard stehen wohl bei 50 Prozent.

Sollte der 1. FC Köln also tatsächlich an einer Verpflichtung des Mittelfeldakteurs interessiert sein, so müsste man am Deadline Day schnell handeln. Bis um 18 Uhr hätte der Bundesligist noch Zeit, den Transfer perfekt zu machen.

Sebastian Andersson vor Transfer nach Antalyaspor

Auf der Abgangsseite könnte auch noch Bewegung reinkommen, denn wie türkische Medien berichten, soll sich Sebastian Andersson zum Medizincheck in der Türkei befinden. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um Antalyaspor. Der Tabellen-11. der türkischen Süper Lig möchte sich anscheinend mit dem Schweden verstärken.

Im Gespräch ist ein Leihgeschäft! Damit würde zugleich auch ein Missverständnis zwischen Andersson und dem Effzeh vorzeitig beendet werden. Seit seinem Wechsel vom 1. FC Union Berlin in die Domstadt, konnte der Angreifer nie an den Union-Leistungen anknüpfen. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück! Folgt nun der Transfer in die Türkei?