1. FC Köln Transfergerüchte: Kommt Roberts von ManCity? Arminia & Fürth auch dran

Montag, 30.08.2021 - 07:52 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kurz vor Schließung des Transfermarkts hat der 1. FC Köln offenbar noch einen neuen Flügelstürmer ins Visier genommen. So soll Patrick Roberts von Manchester City ein Thema in der Domstadt sein. Es gibt allerdings jede Menge Konkurrenz. Schließlich werden in der Transfermarkt Gerüchteküche noch mehrere Klubs aus Deutschland und dem Ausland mit Roberts in Verbindung gebracht.

Der 1. FC Köln legte einen starken Saisonstart in die neue Bundesliga-Saison. Sechs Punkte fuhren die Geißböcke unter ihrem neuen Trainer Steffen Baumgart in den ersten drei Spielen ein. Bekommt der 49-Jährige nun zur Belohnung noch eine polyvalente Verstärkung für die Offensive?

1. FC Köln wohl an Offensive-Allrounder Patrick Roberts dran

Gemäß aktueller 1. FC Köln Transfergerüchte, die „Sky Sports“ in Umlauf brachte, nicht ausgeschlossen. Denn wie der Pay-TV-Sender zu berichten weiß, haben die Kölner ein Auge auf Patrick Roberts geworfen. Der 24-Jährige ist vornehmlich auf der rechten Außenbahn zu Hause, kann in der Offensive aber auf nahezu allen Positionen aushelfen. Auch als Linksaußen oder im offensiven Zentrum.

Derzeit steht Roberts noch bei Manchester City unter Vertrag, wo sein Arbeitspapier allerdings in einem Jahr endet. In der Star-Truppe von Trainer Pep Guardiola hat der nur 1,67 Meter große Linksfuß aber keinerlei Perspektive. Dabei verpflichtete ManCity im Sommer 2015 das damals 18-jähirge Offensivtalent für stolze 7,2 Millionen Euro Ablöse vom FC Fulham.

ManCity verlangt keine Ablöse für Köln-Flirt Roberts

Doch bei den Citizens konnte sich Patrick Roberts nicht ansatzweise durchsetzen. Entsprechend verbrachte der ehemalige englische Juniorennationalspieler die letzten Jahre auf Leihbasis bei anderen Klubs. Die abgelaufene Rückrunde wurde er nach den Leihstationen Celtic Glasgow, FC Girona und FC Middlesbrough beim Zweitligisten Derby County geparkt, wo der Offensiv-Allrounder regelmäßig zum Einsatz und es in 15 Partien auf zwei Torbeteiligungen (1 Tor, 1 Vorlage) brachte.

Eine weiteres Leihgeschäft wird es mit Patrick Roberts nicht geben, was allein schon durch die kurzen Restlaufzeit seines Kontrakts in Manchester verhindert. ManCity soll auf eine Ablösezahlung für den Angreifer verzichten, sodass der 1. FC Köln keinerlei finanzielles Risiko eingehen würde. Im Gegenzug fordert der englische Meister jedoch eine Weiterverkaufsbeteiligung.

Auch Bielefeld, Fürth & HSV mischen bei Patrick Roberts mit

Ob die Kölner bei Patrick Roberts tatsächlich Ernst machen, bleibt abzuwarten. Zeitdruck gibt es aber nicht nur durch die näher rückende Schließung des Transferfensters am morgigen Dienstag (18.00 Uhr). Denn Roberts steht angeblich bei diversen Mannschaften auf der Liste. Aus der Bundesliga werden neben Köln auch noch Arminia Bielefeld und Aufsteiger Greuther Führt genannt.

Darüber hinaus machen auch HSV Transfergerüchte die Runde. Der Zweitligist aus Hamburg soll ebenfalls am Flügelstürmer dran sein. Gleiches gilt für die beiden Frankreich-Klubs AS St. Etienne und ES Troyes AC und ein Quartett bestehend aus den Blackburn Rovers, Swansea City, AFC Bournemouth und Stoke City aus der 2. Liga in England.