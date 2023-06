Transfergerüchte: 1. FCK will SVW-Stürmer Dinkci leihen - auch Paderborn & D98 sind dran

Montag, 05.06.2023 - 15:08 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der 1. FC Kaiserslautern hat offenbar einen neuen Stürmer an der Angel. Die Roten Teufel steigen angeblich in den Transferpoker um Eren Dinkci von Werder Bremen ein. Die Grün-Weißen suchen einen temporären Abnehmer für den Stürmer, für den sich allerdings zahlreiche Klubs interessieren. Konkurrenz für den 1. FCK gibt es demnach aus dem In- und Ausland.

Beim SV Werder Bremen wartet Eren Dinkci bislang vergebens auf den großen Durchbruch. Auch in der abgelaufenen Saison war der 21-Jährige im Team von Ole Werner nur zweite Wahl. Kein Wunder, denn mit Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch hatte der gebürtige Bremer starke und treffsichere Konkurrenten vor der Brust. Lediglich 214 Spielminuten, die sich auf 17 Joker-Einsätze in der Bundesliga verteilen, hat Dinkci in der Statistik zu stehen. Ein Treffer glückte dem Jung-Stürmer dabei nicht.

Als Boyd-Alternative: Holt Lautern Eren Dinkci von Werder Bremen?

Um Eren Dinkci die dringend benötigte Spielpraxis zu ermöglichen, wollen die Grün-Weißen ihr Eigengewächs für die kommende Saison verleihen. Ungeachtet dessen, ob Füllkrug und/oder Ducksch im Weserstadion bleiben. Und gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte macht sich der 1. FC Kaiserslautern Hoffnung auf den Dinkci-Zuschlag. Zumindest weiß die für gewöhnlich gut informierte „Deichstube“ von einem gesteigerten Interesse des Zweitligisten an Dinkci zu berichten. Das deckt sich mit Werder Bremen Transfernews von „fussballtransfers.com“.

Die 1. FC Kaiserslautern Transfergerüchte um Eren Dinkci sind durchaus plausibel. Denn den Pfälzern würde eine kompetente Alternative für Stammkraft und Top-Torjäger Terrence Boyd gut zu Gesicht stehen. Zwar befinden sich mit Daniel Hanslik und Lex-Tyger Lobinger zwei weitere nominelle Mittelstürmer im FCK-Kader, die aber bislang nicht vollauf überzeugen konnten.

Nicht nur 1. FC K‘lautern: Viele Dinkci-Interessenten werden gehandelt

Mit Eren Dinkci, der in Bremen noch einen gültigen Vertag bis 2025 besitzt, würde der 1. FC Kaiserslautern einen temporeichen Stürmer im Fritz-Walter-Stadion begrüßen, der sein Können beim SV Werder in bislang 50 Pflichtspieleinsätzen (1 Tor) immer mal wieder aufblitzen ließ. Dennoch einen schweren Stand hat. Eine Leihe wäre für den SVW als auch Dinkci wohl die beste Entscheidung.

Ob am Ende aber wirklich der 1. FC Kaiserslautern das Rennen um den 1,88 Meter großen Rechtsfuß macht, der auch die Position des Rechtsaußen bekleiden kann, ist absolut offen. Denn Dinkci ist in der Bundesliga Gerüchteküche eine heiß gehandelte Personalie, die bei diversen Klubs im Gespräch ist.

Gefragter Dinkci: Paderborn, Hannover & Darmstadt in der Verlosung

Laut der „Deichstube“ gelten neben dem 1. FCK auch dessen Zweitliga-Rivale SC Paderborn sowie der niederländische Erstligist Vitesse Arnheim als aussichtsreiche Kandidaten für eine Dinkci-Leihe. Zudem wurde der Deutsch-Türke auch vage mit Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 in Verbindung gebracht. Allerdings scheinen sich die Darmstadt 98 Transfergerüchte etwas abgekühlt zu haben.

Damit ist die Liste der Dinkci-Interessenten aber nicht beendet. Mit Hannover 96 schielt nach Lautern und Paderborn noch ein dritter Zweitligist auf die Dienste des dreifachen U20-Nationalspielers. Viel Konkurrenz für den 1. FC Kaiserslautern und reichlich Optionen für das Sturm-Talent von der Weser.