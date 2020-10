Transfergerüchte: Verlässt Yannick Gerhardt VfL Wolfsburg im Winter?

Mittwoch, 21.10.2020 - 09:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt öffnet in rund zweieinhalb Monaten erneut seine Pforten und es könnte gut möglich sein, dass sich der VfL Wolfsburg von dem einen oder anderen Spieler trennen wird. Die Gründe liegen auf der Hand, denn durch das Scheitern in der Qualifikation zur Europa League benötigen die Niedersachsen keinen 28-Mann-Kader für diese Saison.

Die Dreifach-Belastung fällt weg und so eröffnen sich Möglichkeiten sowohl für den Klub als auch für den einen oder anderen Akteur, der in der Autostadt unter Vertrag stehen. Laut der „BILD“ könnte auch Yannick Gerhardt ein Wechselkandidat sein.

Yannick Gerhardt beim VfL Wolfsburg auf dem Abstellgleis?

Der 26-jährige wechselte nach 6 Jahren beim 1. FC Köln zum VfL Wolfsburg. Damals überwiesen die Wölfe rund 13 Millionen Euro für den Mittelfeldspieler, der aktuell nur sporadisch zu Einsätzen kommt. In der Bundesliga durfte das einstige Eigengewächs der Domstädter immerhin in vier Ligaspielen mitwirken, jedoch stand er dabei nur in der Partie gegen den SC Freiburg über die volle Distanz auf dem Platz.

Wettbewerbsübergreifend sind es zwar bisher 7 Einsätze, wobei er im DFB-Pokal gegen Union Finsterwalde ein Tor und eine Torvorlage beisteuerte. 346 Spielminuten konnte Yannick Gerhardt indes sammeln. Weitere Minuten könnten hinzukommen, aber diese dürften sich im Rahmen halten.

Rückkehr zum 1. FC Köln stand im Frühjahr zur Debatte

Beim VfL Wolfsburg ist man über das Scheitern in der Europa League „not amused“, da dies auch finanzielle Einbußen mit sich bringt. Der aufgeblähte Kader muss reduziert werden und Gerhardt darf den Klub aller Voraussicht schon im Winter verlassen. Schon im Frühjahr stand gar eine Rückkehr zum 1. FC Köln im Raum.

Die Domstädter konnten den Transfer jedoch aufgrund der geforderten Ablösesumme des VfL Wolfsburg nicht stemmen, sodass Gerhardt zunächst in Niedersachsen blieb. Ab Januar geht dann nun wohl die Vereinssuche für den ehemaligen deutschen Nationalspieler los, denn sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

Große Konkurrenz für Gerhardt

Für den VfL Wolfsburg wäre dies zugleich auch die letzte Chance, eine Ablöse für den Linksfuß zu generieren. Mit einem Marktwert von rund 6 Millionen Euro dürften die Forderungen der Wölfe das Niveau seines Marktwerts erreichen.

Yannick Gerhardt hat bei den Autostädtern keinen leichten Stand, denn ein Vorbeikommen an Xaver Schlager, Maximilian Arnold und an Kapitän Joshua Guilavogui ist kaum zu denken. Mit Ridle Baku, der vom 1. FSV Mainz 05 kam, hätte der Klub einen weiteren Spieler, der ebenfalls im zentralen Mittelfeld auflaufen könnte.

Gerhardt darf neuen Klub suchen

Spätestens im Winter kann man darauf setzen, dass die VfL Wolfsburg Transfergerüchte um Yannick Gerhardt Fahrt aufnehmen. Bis dahin wird die Beraterseite sicherlich den Transfermarkt sondieren, um einen geeigneten Klub für den 26 Jahre alten Mittelfeldspieler zu finden.

Beim VfL Wolfsburg rechnet man zudem mit weiteren Interessenten für andere Spieler, die den Verein verlassen dürfen. Yunus Malli gehört zu den Verkaufskandidaten. Schon in der vergangenen Saison war er an den 1. FC Union Berlin verliehen worden.