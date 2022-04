Transfergerüchte: Werder Bremen am ablösefreien Ajax-Stürmer Danilo Pereira dran

Montag, 25.04.2022 - 10:11 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Ist Werder Bremen bei der Suche nach einem neuen Stürmer auf der Ersatzbank von Ajax Amsterdam fündig geworden. Zumindest kursieren SVW Transfergerüchte, dass die Grün-Weißen ein Auge auf Danilo Pereira schielen. Der Mittelstürmer könnte im Aufstiegsfall nach Bremen kommen. Allerdings ist Pereira aufgrund seines auslaufenden Vertrags auch bei anderen Klubs im Gespräch.

Mit dem 4:1-Kantersieg bei Aufstiegskonkurrent FC Schalke hat der SV Werder Bremen einen Big-Point für die Mission direkter Wiederaufstieg eingefahren und die Knappen die Tabellenführung in der 2. Liga abgeluchst. Angesichts der sehr guten Ausgangslage im packenden Aufstiegskampf kann man an der Weser auch in puncto Personal langsam wieder erstklassig planen.

Danilo Pereira: Feyenoord als Bremen-Konkurrent im Transferpoker

Sollte dem SVW die sofortige Rückkehr in die Bundesliga glücken, könnte Danilo Pereira von Ajax Amsterdam bei den Hanseaten anheuern. Entsprechende Werder Bremen Transfergerüchte streut das Portal „90min.de“. Der brasilianische Angreifer befindet sich beim niederländischen Spitzenklub sin seinem letzten Vertragsjahr und würde Werder somit keine Ablöse kosten.

Ein kostenloser Werder Bremen Transfer von Danilo Pereira wäre für die Norddeutschen besonders reizvoll, zumal der 1,74 Meter große Rechtsfuß trotz seines Reservistenstatus in Amsterdam immerhin noch einen stattlichen Marktwert von 4,2 Millionen Euro hat. Allerdings sollen auch Feyenoord Rotterdam sowie der brasilianische Erstligist Botafogo den Stürmer im Visier haben.

Werder-Flirt Pereira bei Ajax Amsterdam außen vor

Dass Danilo Pereira Ajax Amsterdam nach fünf Jahren verlassen wird, gilt als sicher. Der 23-Jährige kündigte kürzlich erst selbst seinen Abschied vom niederländischen Rekordmeister mit den Worten, „Es ist Zeit für ein neues Kapitel“ an.

Bei Ajax, die Pereira 2017 für 2 Millionen Euro vom FC Santos verpflichteten, konnte sich der Mittelstürmer nie nachhaltig durchsetzen. Auch in der laufenden Saison ist der Südamerikaner nur zweite Wahl. So kam Danilo Pereira lediglich in 13 der 30 Ligaspiele des Hauptstadtklubs zum Zuge und stand dabei gerade einmal 272 Minuten auf dem Platz. Seine Ausbeute: Zwei Tore und eine Vorlage.

Werder Bremen Transfernews um Danilo Pereira realistisch

Dass Pereira aber dennoch weiß, wo das Tor steht, beweisen seine sechs Treffer in drei Pokalspielen. Zudem sammelte er für die Zweitvertretung von Ajax Amsterdam in neun Partien immerhin elf Scorerpunkte (7 Tore, 4 Vorlagen). In der letzten Saison, die Pereira auf Leihbasis bei Twente Enschede verbrachte, markierte Pereira derweil 17 Tore in 33 Spielen der Eredivisie.

Künftig könnte Danilo Pereira an der Weser auf Torejagd gehen und seiner Karriere wieder in Schwung bringen. Die Werder Bremen Transfernews um Pereira sind durchaus als realistisch einzustufen. Zumal in der Gerüchteküche der Grün-Weißen in den vergangenen Wochen schon einige Stürmer genannt wurden. Wie etwa der Kolumbianer Juan José Perea vom griechischen Erstligisten PAS Giannina oder Kwadwo Duah vom FC St. Gallen aus der Schweiz.