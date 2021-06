Transfergerüchte: Werben Bayer Leverkusen & VfL Wolfsburg um Daniel Bragança?

Mittwoch, 09.06.2021 - 09:16 Uhr

Von: Robert Freiberg

Kommen sich die Werksklubs auf dem Transfermarkt ins Gehege? Wie im portugiesischen Blätterwald zu lesen ist, bekunden Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg Interesse an Daniel Bragança. Dem jungen Mittelfeldspieler von Sporting Lissabon, der kürzlich bei der U21-EM im Einsatz war, winkt der Sprung in die Bundesliga.

Noch hat Bayer Leverkusen keinen Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Dennoch sondieren die Rheinländer fleißig den Markt, wobei vor allem für die Innenverteidigung und das Mittelfeldzentrum Verstärkung gesucht wird. Da passt es ins Bild, dass aktuell Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Daniel Bragança kursieren. Zumindest weiß die portugiesische Tageszeitung „Record“ von einem Interesse der Werkself am 22-Jährigen zu berichten. Auch der VfL Wolfsburg soll den jungen Portugiesen beobachten.

Bundesliga-Flirt Daniel Bragança schafft Durchbruch bei Sporting

Daniel Bragança war erst kürzlich bei der U21-EM mit Portugal am Start. Trotz der 0:1-Finalpleite gegen die DFB-Junioren, wusste der Zehner beim Turnier durchaus zu gefallen. Von seinen guten Auftritten hat man offenbar auch in Leverkusen und Wolfsburg Kenntnis genommen. Ansonsten ist der technisch versierte Mittelfeldspieler, der alle Positionen im Zentrum bekleiden kann, bei Sporting Lissabon zu Hause.

Bei Sporting glückte Daniel Bragança in der abgelaufenen Saison der Durchbruch. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte kam der 1,69 Meter große Linksfuß regelmäßig zum Einsatz. Insgesamt brachte er es auf starke 21 Ligaeinsätze (1 Vorlage), vornehmlich als Joker. Dennoch hatte auch der variable Mittelfeldspieler seinen Beitrag dazu geleistet, dass Sporting erstmals seit 19 Jahren wieder die Meisterschaft in Portugal gewinnen konnte.

Bayer Leverkusen könnte Bragança gut gebrauchen

Bragança besitzt bei seinem Jugendklub noch einen Vertrag bis 2024. Die in Portugal obligatorische Ausstiegsklausel beläuft sich zwar auf 45 Millionen Euro, allerdings dürfte er - angesichts eines Marktwerts von 5 Millionen Euro - für eine deutlich geringe Ablöse zu haben sein. Vorausgesetzt, Sporting Lissabon erteilt seinem Eigengewächs die Freigabe.

Bei Bayer Leverkusen hätte man durchaus Verwendung für Daniel Bragança. Zumal das Mittelfeldzentrum recht dünn besetzt ist und potenzielle Stammkräfte wie der 33-jährige Julian Baumgartlinger oder der 32-jährige Charles Aránguiz verletzungsanfällig und nicht mehr die jüngsten sind. Die Transfer News um Bragança sind daher durchaus plausibel. In der Bundesliga Gerüchteküche wurde zuletzt auch Mittelfeldabräumer Robert Andrich vom 1. FC Union Berlin in Leverkusen gehandelt, der aber defensiver als Bragança agiert.

Bragança: VfL Wolfsburg Transfer unwahrscheinlich

Die VfL Wolfsburg Transfergerüchte um Daniel Bragança dürften dagegen eher auf wackligen Beinen stehen. Zwar ist ungewiss, ob Neu-Trainer Mark van Bommel besondere Spielerwünsche hat. Aber grundsätzlich sind die Wölfe im Mittelfeldzentrum gut bestückt.

Neben dem bereits im Kader befindlichen Maximilian Arnold, Xaver Schlager, Yannick Gerhardt und Joshua Guilavogui verpflichte der VfL Wolfsburg außerdem mit Aster Vranckx bereits ein interessantes Talent für das Zentrum. Für den 18-jährigen Mittelfeldakteur überwies Wolfsburg immerhin 8 Millionen Euro an den KV Mechelen.