Transfergerücht: Dani de Wit vom VfL Bochum zu NEC Nijmegen?

Freitag, 17.01.2025 - 15:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

Passiert noch etwas auf der Abgangsseite des VfL Bochum? Glaubt man den aktuellen VfL Bochum Transfergerüchten, die der öffentlich-rechtliche Lokalrundfunk „Omroep Gelderland“ aus den Niederlanden streut, soll der NEC Nijmegen an einer Verpflichtung von Dani de Wit interessiert sein. Der 26-jährige wechselte erst im vergangenen Sommer ablösefrei von AZ Alkmaar ins Revier und könnte nun bereits wieder vor seinem Abschied stehen.

Dabei startete der Niederländer sehr hoffnungsvoll in die neue Saison. Am 2. Spieltag durfte er gegen Borussia Mönchengladbach von Beginn an ran und sein Debüt im Trikot des VfL Bochum feiern. Und auch in den weiteren Spielen kam er regelmäßig zum Einsatz, doch mittlerweile hat sich das Blatt für ihn gewendet.

Dani de Wit auf dem Abstellgleis

Dani de Wit sollte eigentlich eine Verstärkung des Mittelfelds herbeiführen, doch Trainer Dieter Hecking lässt den offensiven Mittelfeldspieler immer seltener von der Leine. Seinen Stammplatz ist de Wit längst los. Mittlerweile kommt er fast ausschließlich von der Bank, sodass de Witt mit seiner Situation alles andere als zufrieden sein kann.

Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll NEC Nijmegen seine Lage genauer beobachten. Der Tabellen-12. der niederländischen Eredivisie soll de Wit durchaus auf dem Schirm haben. Mit einer Rückkehr in seine Heimat hegt man die Hoffnung, dass er in seinem vertrauten Umfeld wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte.

De Wit nach einem halben Jahr vor Abschied in Bochum?

Günstig dürfte ein Transfer allerdings nicht ausfallen, denn Dani de Wit besitzt beim VfL Bochum noch ein gültiges Arbeitspapier, welches bis zum Sommer 2028 Gültigkeit aufweist. In Bochum spricht man längst von einem Missverständnis, als man ihn im Sommer aus Alkmaar lotste.

Trainer Dieter Hecking vertraut anderen Spielern seines Kaders mehr und so findet sich der Rechtsfuß vermehrt auf der Bank wieder. Mit seiner Polyvalenz könnte er NEC Nijmegen durchaus behilflich sein, denn er kann nicht nur im offensiven Mittelfeld aufgeboten werden, sondern auch in der zentralen Rolle. Darüber hinaus kam er auch schon auf der rechten Mittelfeldseite und als hängende Spitze zum Einsatz.

Leihe nebst Kaufoption?

Attribute, von denen man bei NEC Nijmegen hofft, dass sie dem Team weiterhelfen könnten. Rund 4 Millionen Euro beträgt der aktuelle Marktwert des ehemaligen niederländischen U21-Nationalspielers. Somit dürften sich die VfL-Verantwortlichen über einen warmen Geldregen freuen, sofern der Transfer über die Bühne gehen sollte. Geld, welches in Neuverpflichtungen reinvestiert werden könnte, um die Klasse zu sichern.

Denkbar ist auch, dass NEC Nijmegen zunächst Dani de Wit ausleihen möchte. Dies geht aus dem besagten Bericht hervor. Dieses Leihgeschäft könnte mit einer Kaufoption versehen werden, sofern der Niederländer einschlägt.