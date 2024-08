Transfergerüchte: Koji Miyoshi im Anflug auf den VfL Bochum?

Freitag, 30.08.2024 - 12:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auf dem Transfermarkt ist die Hölle los, denn das Transferfenster schließt heute um 20 Uhr und auch für den VfL Bochum ist es die letzte Möglichkeit, Verstärkungen an Land zu ziehen. Danach sind Transfers erst wieder im Zuge des Wintertransfermarktes möglich. Hierbei könnte es heute zu einer Neuverpflichtung kommen, die sich am Ende als Schnäppchen herausstellen dürfte, wenn man den VfL Bochum Transfergerüchten Glauben schenken kann, die Sky Sport streut.

Dabei sollen sich die Bochumer Verantwortlichen stark mit Koji Miyoshi beschäftigen. Den Japaner dürften in Deutschland nur die wenigsten Fußballfans kennen, doch in seinem Heimatland ist er kein Unbekannter. Der Japaner soll kurz vor einem Abschied bei Birmingham City stehen, wie diverse weitere Medien berichten.

VfL Bochum verhandelt mit Birmingham City

Demnach steht der VfL Bochum mit dem englischen Drittligisten in Verhandlungen. Koji Miyoshi steht dort seit rund einem Jahr unter Vertrag, nachdem er vergangene Saison ablösefrei von Royal Antwerpen auf die Insel wechselte. Nach seinem Transfer zu Birmingham City konnte sich der Mittelfeldspieler schnell seine ersten Einsatzminuten ergattern und stand am Ende wettbewerbsübergreifend in 48 Partien auf dem Platz.

29 Mal fand sich der japanische Nationalspieler dabei in der Anfangsformation wieder. Damir gehört Miyoshi zum erweiterten Kreis der Stammspieler. In jenen 48 Partien erzielte der Mittelfeldspieler indes 7 Tore und lieferte zudem auch noch 6 Torvorlagen ab. Werte, die wahrscheinlich noch etwas ausbaufähig sein dürften, aber eben nicht unberücksichtigt bleiben sollten.

Sorgt Miyoshi beim VfL Bochum für mehr Flexibilität?

Interessant aus Sicht des VfL Bochum dürfte seine Polyvalenz im Mittelfeld sein, denn eigentlich fühlt er sich im rechten Mittelfeld am wohlsten, doch kann er auch als rechter Flügelstürmer und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Bei Birmingham City kam Miyoshi sogar im linken Mittelfeld und auf dem selbigen Sturmflügel zum Einsatz.

Genau jene Flexibilität würde dem VfL Bochum gut zu Gesicht stehen und das Spiel etwas unberechenbarer gestalten. Für den japanischen Nationalspieler stellt ein VfL Bochum Transfer seine zweite Auslandsstation in seiner Karriere da. Die Chancen auf einen Wechsel in die Bundesliga sollen dabei gar nicht so schlecht stehen, wie Sky Sport berichtet.

Ablöse wohl unter einer Million Euro

Dem Vernehmen nach sollen sich der VfL Bochum und die Verantwortlichen von Birmingham City in einem regen Austausch befinden. Die Gespräche sind demnach weit fortgeschritten. Klar ist auch, dass der Pottklub eine Ablöse für den 27-jährigen auf den Tisch legen muss.

Diese dürfte „deutlich“ unter einer Million Euro liegen. Gemessen an seinem aktuellen Marktwert in Höhe von 2 Millionen Euro, wäre Koji Miyoshi damit ein absolutes Schnäppchen für die Bochumer. Bis heute Abend um 20 Uhr muss der Transfer allerdings eingetütet werden, da dann das Transferfenster schließt.