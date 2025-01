Transfergerüchte: VfL Bochum muss sich bei Neuhaus strecken

Donnerstag, 09.01.2025 - 15:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Karriere von Florian Neuhaus ist ins Stocken geraten. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach steht der Mittelfeldspieler weiterhin auf dem Abstellgleis. Trainer Gerardo Seoane setzt eher auf andere im Mittelfeld, sodass der einstige Nationalspieler zumeist nur von der Bank kommt.

Mit seiner Situation dürfte der 27-jährige alles andere als zufrieden sein. Waren es vor ein paar Jahren noch Klubs, wie der FC Bayern München oder Borussia Dortmund, die an ihm Interesse zeigten, sind es jetzt Vereine, wie beispielsweise der VfL Bochum oder auch im Sommer der FC Augsburg. Neuhaus muss also kleinere Brötchen backen, wenn er seiner Karriere neuen Auftrieb verleihen möchte.

Trainer Hecking glaubt nicht an Transfer - Hilft BMG aus?

Wie die „Frankfurter Rundschau“ aktuell berichtet, soll man sich beim VfL Bochum mit Florian Neuhaus beschäftigt haben. Der Verein reagierte und Trainer Dieter Hecking hat eine ganz eigene Meinung dazu: „Das ist einfach unrealistisch“, sagte er kürzlich gegenüber dem Medium.

Tatsächlich soll man nicht abgeneigt sein, den zentralen Mittelfeldspieler ins Revier zu locken. Aktuell scheitert jedoch ein Transfer an den Gehaltsvorstellungen des ehemaligen deutschen Nationalspielers. Ein Wechsel im Winter soll dennoch nicht gänzlich vom Tisch sein, denn die VfL-Verantwortlichen hoffen auf ein Entgegenkommen der Gladbacher.

Neuhaus bei Bor. M´Gladbach nur noch Joker

Der stark abstiegsbedrohte Klub kann sich das aktuelle Gehalt des Rechtsfußes schlichtweg nicht leisten, sodass man darauf hofft, dass Borussia Mönchengladbach im Falle eines Leihgeschäfts einen Teil des Salärs übernimmt. Unklar ist jedoch, wie die Gladbacher Verantwortlichen dazu stehen.

Klar ist allerdings auch, dass Florian Neuhaus bei den Fohlen kaum Chancen auf die Startelf haben dürfte. Zuletzt fiel 1,85 Meter große Mittelfeldspieler aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Zuvor durfte er sich in der Bundesliga in dieser Spielzeit lediglich über sechs Kurzeinsätze freuen (87 Spielminuten insgesamt. Im DFB-Pokal durfte Neuhaus in der 2. Runde gegen Eintracht Frankfurt nach langer Zeit wieder von Beginn an ran. Es sollte sein einziger Startelfeinsatz in dieser Saison bleiben.

Kommt Neuhaus per Leihe?

Beim VfL Bochum wäre er vermutlich sofort gesetzt, denn der Revierklub benötigt dringend Verstärkung im Abstiegskampf. Mit nur sechs Punkten aus 15 Partien, ziert der Verein aktuell das Tabellenende der Bundesliga. Nachdem es zum Feuerzeugwurf beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Union Berlin kam, hofft man auf drei weitere Punkte am grünen Tisch.

Man würde damit Holstein Kiel hinter sich lassen und hätte nur noch einen Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Dennoch dürfte es schwierig werden, ohne Verstärkungen die Klasse zu halten. Hilft am Ende Florian Neuhaus, das schwierige Unterfangen Klassenerhalt zu realisieren?