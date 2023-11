Transfergerüchte: VfB Stuttgart und Frankfurt heiß auf Fotis Ioannidis!

Dienstag, 14.11.2023 - 14:04 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wohlwissend, dass man Torjäger Serhou Guirassy kaum über die Saison halten kann, ist beim VfB Stuttgart die Suche nach einem potenziellen Nachfolger längst angelaufen. Eine neue Spur der Schwaben führt nach Griechenland. Fotis Ioannidis von Panathinaikos Athen befindet sich auf dem VfB-Radar. Konkurrenz gibt es aus der Bundesliga. Denn auch Eintracht Frankfurt wird Interesse am Stürmer nachgesagt.

Die Verantwortlichen beim VfB Stuttgart sind gut beraten, sich rechtzeitig mit der möglichen Nachfolge-Regelung für Serhou Guirassy zu befassen. Mit seiner Fabelquote von 15 Toren in neun Bundesligaspielen hat sich 27-Jährige zu einer heißen Aktie auf dem Transfermarkt geballert. Und da Guirassy für kommenden Sommer eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 datierten Kontrakt verankert hat, sind dem VfB spätestens nach der Saison die Hände gebunden.

VfB Stuttgart hat Griechen-Knipser Fotis Ioannidis im Visier

Hinter den Kulissen hat die Stürmersuche beim VfB Stuttgart längst begonnen, wie allein schon die kürzlich aufkeimenden Transfergerüchte um Sekou Koita von RB Salzburg beweisen. Nun bringt der „kicker“ einen neuen Namen mit dem VfB Stuttgart in Verbindung. Die Rede ist von Fotis Ioannidis.

In seiner Heimat Griechenland gehört der 23-Jährige zu den aufstrebenden Stürmern, was er auch in dieser Saison durchaus beweist. Denn für Panathinaikos Athen hat Ioannidis wettbewerbsübergreifend zwölf Scorerpunkte in 20 Pflichtspielen gesammelt. Besonders in der Europa League hat der beidfüßige Mittelstürmer seine Treffsicherheit mit drei Treffern in vier Gruppenspielen erfolgreich unter Beweis gestellt. In der Super League 1, der höchsten Spielklasse des Landes, steht Ioannidis hingegen bei drei Toren nach zehn Einsätzen.

Bei Guirassy-Abschied im Winter: Geht VfB bei Ioannidis in die Vollen?

Zweifelsohne interessante VfB Stuttgart Transfergerüchte, wenngleich das Thema Fotis Ioannidis in der Neckarmetropole noch nicht konkret ist, wie es in der Transfernews weiter heißt. Doch da selbst ein Winter-Abschied von Serhou Guirassy aus Stuttgart nicht auszuschließen ist und der Torjäger kürzlich öffentlich mit einem Wechsel liebäugelte („Niemand weiß, was im Januar passiert.“), könnte der VfB bei Ioannidis alsbald in die Vollen gehen.

Der siebenfache Nationalspieler steht bei Panathinaikos allerdings noch langfristig bis 2027 unter Vertrag. Und auch wenn Fotis Ioannidis in den letzten Wochen beim griechischen Hauptstadtklub nicht zum absoluten Stammpersonal zählte, wird man in Athen dem Angreifer ein ordentliches Preisschild umhängen. Der Marktwert von Ioannidis wird auf 3,5 Millionen Euro beziffert, doch für diese Summe wird sich kaum ein VfB Stuttgart Transfer realisieren lassen.

VfB-Konkurrenz: Auch Eintracht Frankfurt an Ioannidis dran

Zumal in der Bundesliga Gerüchteküche spekuliert wird, dass die Schwaben für Serhou Guirassy im Januar um die 20 Millionen Euro kassieren könnten. Eine Summe, die seiner Ausstiegsklausel für den nächsten Sommer entspricht. Doch wenig verwunderlich weckt Fotis Ioannidis nicht nur in Stuttgart Begehrlichkeiten.

„Auch andere Klubs sollen sich mit dem Griechen beschäftigen“, heißt es in der VfB Stuttgart Transfernews des „kicker“. Und das Fachblatt liefert mit Eintracht Frankfurt gleich einen Namen. Die Hessen suchen ebenfalls noch einen neuen Stürmer und verfügen dank des 95-Mio.-Euro.Verkaufs von Randal Kolo Muani an Paris St. Germain über reichlich Kaufkraft. Interessant: Zuletzt gab es auch Eintracht Frankfurt Transfergerüchte um VfB-Flirt Sekou Koita. Nun könnten sich die Ligarivalen auch in der Personalie Fotis Ioannidis in die Quere kommen.